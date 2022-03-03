В РОССИЮ МАССОВО ВЕЗУТ МИМОЗУ

Cухум. 3 марта 2022. Абхазия-Информ. В преддверии главного женского праздника – 8 марта – начался массовый ввоз мимозы (акации серебристой). «Золотые букеты» из Абхазии везут в центральный и другие регионы страны как коммерческими партиями, так и небольшими букетами для личных целей. Первые партии мимозы из Абхазии начали ввозить в этом году в начале февраля.

На сегодняшний день сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни проведен таможенный контроль в отношении 124 тонн 756 кг цветов. Только за последние сутки ввезено более 30 тонн мимозы.

Цветки мимозы, являясь скоропортящимся товаром, требуют особых условий хранения и перевозки. Для транспортировки хрупкие цветы упаковываются герметично, перевозятся в условиях определенной температуры во избежание пересыхания и порчи. Цветочный груз проходит все необходимые таможенные операции максимально оперативно, в приоритетном порядке.

В 2021 г. было оформлено порядка 200 тонн цветочной продукции. В этом году поставки ожидаются на уровне прошлого года. Поставки мимозы будут осуществляться до 6 марта.