ДМИТРИЙ МАРШАН: ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ К ВЫБОРАМ В ПАРЛАМЕНТ ПРОШЕЛ СПОКОЙНО

Как уточнил председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан, «Один из кандидатов зарегистрированных по 16-му Дурипшскому округу, по личному заявлению, снял свою кандидатуру. Он обратился в избирательную комиссию с заявлением, что не может участвовать в выборах, сославшись на состояние своего здоровья и ЦИК аннулировал регистрацию.

Cухум. 3 марта 2022. Абхазия-Информ. Завершилась регистрация Центральной избирательной комисией кандидатов в депутаты Парламента Народное Собрание Абхазии. Всего выдвинуто 133 кандидата: 118 – от инициативных групп и 15 – от политических партий.

«Что же касается остальных – Ашуба во 2-ом округе, Габния в округе №20, Кчач в № 11, Костян в №14, Хурхумал в №27, Смыр в №19, Мироненко в 18, – все они были выдвинуты инициативными группами, но документы не принесли. Вчера истек срок и Центризбирком их выдвижение аннулировал», – сообщил Дмитрий Маршан.

В трех избирательных округах пройдут безальтернативные выборы, так как там представлено по одному кандидату. Они будут избраны при условии, что на участок придет не менее 25% избирателей и абсолютное большинство из них проголосует «за». Это Пицундский округ №10, в котором выдвинулся зарегистрированный кандидат Хутаба, Цандрипшском округ №14 – выдвинулся Трапизонян и также Синопский округ №5 – кандидат в депутаты Ашуба.

Самый большой округ, на данный момент по числу зарегистрированных кандидатов – это округ №7, г. Сухум, там баллотируется 9 человек.

ЦИК Абхазии получил рекомендации Минздрава и готов к проведению выборов.

«Мы подготовились к тому, чтобы 12 марта все избирательные участки, а их 152, во всех 35 округах были обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты для членов участковых избирательных комиссии и самих избирателей республики. Это около 1,5 тысяч защитных экранов, а также 70 тысяч защитных масок, санитайзеры и защитные халаты для членов комиссии, которые будут доставлять выездные урны», – сообщил Маршан.

ЦИК обратился к всем кандидатам с просьбой проводить свою предвыборную компанию в соответствии с действующим законодательством.

«Все кандидаты информированы, по каким нормам проводить агитацию. Хотелось бы обратиться к органам управления, а также к районным администрациям, не принимать участие в агитации тех или иных кандидатов, так как это запрещено законом», – подчеркнул председатель ЦИК.

Избирательная комиссия отреагировала на некоторые нарушения агитационного характера, но не стал переправлять их в прокуратуру или МВД, так как удалось разрешить вопрос на месте и кандидаты в депутаты приняли это к сведению.

В целом глава Центризбиркома охарактеризовал процесс подготовки к выборам в Парламент, как спокойный.

Голосование состоится 12 марта.