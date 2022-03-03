ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 52274 ЧЕЛОВЕКА
Cухум. 3 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 236 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 105 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 20, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 2 пациента.
В Гудаутской ЦРБ скончались мужчины 75 и 82 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52274 человек.
Зарегистрировано 655 летальных случаев. Выздоровели 46467 человек.