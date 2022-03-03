ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 52274 ЧЕЛОВЕКА

Cухум. 3 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 236 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 105 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.