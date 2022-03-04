ЗА ДВА МЕСЯЦА ВЫДАНО ПРЕПАРАТОВ «АКТЕМРА» И «АРТЛЕГИЯ» НА ОБЩУЮ СУММУ 50 МЛН 812 ТЫС. РУБЛЕЙ

На встрече отмечалось, что профильные медучреждения обеспечены достаточными запасами медицинского кислорода.

Cухум. 4 марта 2022. Абхазия-Информ. Вопросы оснащения медучреждений, занимающимся лечением коронавирусной инфекцией обсуждались на совещании у премьер-министра Абхазии Александра Анкваб.

По информации руководителя «Абхазформации» Рустама Адлейба, за два месяца текущего года всего в республике выдано препаратов «актемра» и «артлегия» на общую сумму 50 млн 812 тыс. руб.

Речь идет о дорогостоящих инновационных препаратах нового поколения, вынужденно используемых врачами в лечении пациентов при тяжелых формах вирусного заболевания Covid-19.

РУП «Абхазфармация» продолжает обеспечение лечебных учреждений другими, востребованными препаратами, в частности по целевым программа гемодиализа и по программ по по поддержанию пациентов, болеющих онкологическими заболеваниями.

Все лечебно-профилактические учреждения, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией обеспечиваются необходимыми расходными материалами.

Александр Анкваб указал на необходимость уделять особое внимание вопросу формирования резервов с учетом возможных изменений в ценообразовании на внешних фармацевтических рынках и поставках медицинских препаратов в Абхазию.

Он подчеркнул, что задача государства бесперебойно обеспечивать лечебные учреждения препаратами по линии ковида, средствами защиты, расходными материалами для лабораторий.

На 3 марта 2022 года в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 пациента, в тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 19 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 20, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 2 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52274 человек.

Зарегистрировано 655 летальных случаев. Выздоровели 46467 человек.