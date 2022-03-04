НАВСЕГДА В ПАМЯТИ НАРОДА

Если имя первого президента Абхазии Владислава Ардзинба связывают со становлением абхазского государства, выигранной войной, победой над врагом, то имя второго президента Сергея Багапша – с восстановлением территориальной целостности Республики Абхазия, окончательной победой над Грузией и, конечно же, международным признанием независимости республики.

Cухум. 4 марта 2022. Абхазия-Информ. 4 марта – день рождения второго президента Абхазии Сергея Васильевича Багапша (1949 – 2011 гг.). В этот день ему исполнилось бы 73 года.

Председатель общественной организации «Женщины в политике», ныне генеральный директор Абхазской государственной телерадиокомпании Ирина Агрба:«Время и новый политический контекст с его бездуховностью, неопределенностью и холуйством заставляют общество все чаще вспоминать о Сергее Васильевиче, вспоминать именно добрым словом. Чем дальше мы от эпохи Багапша, тем ближе к объективному и прагматичному осмыслению этой исторической личности и ее роли в нашей современной истории.

Сергей Васильевич Багапш – это крупная и трагическая политическая фигура. Благодаря харизме, обаянию и политическому чутью он не остался на уровне провинциального политика. Он стал частью большой политики.

Сергей Багапш возглавил Абхазию тогда, когда она находилась в «подвешенном состоянии», будучи никем непризнанной. Смена власти сопровождалась острой политической борьбой и расколом общества. Прояви тогда Багапш чрезмерные политические амбиции, гражданской войны было бы не избежать. Его толерантность, умение договариваться с оппонентами, его долготерпение сыграли исключительно положительную роль, удалось избежать вооруженного гражданского противостояния. Заслугу Багапша в этом невозможно переоценить. В аналогичных ситуациях в других станах мало кому из политиков удавалось достичь таких результатов. Абхазия неоднократно оказывалась в ситуации, когда даже маленький политический просчет мог дорого обойтись нашему народу. Но политический лидер Абхазии Сергей Багапш всегда оказывался на высоте.

В нашей памяти Сергей Васильевич Багапш останется как лидер и яркий политик, открытый и обаятельный человек.

Официальный представитель президента РА С.В. Багапш в 2005-2011 гг. Кристиан Бжания : Какие бы точные определения мы ни находили, характеризуя такие масштабные личности как Сергей Багапш, спустя всего несколько лет после их ухода из жизни, они не будут всеобъемлющими. Слишком мало времени прошло. Человека, политика характеризуют его конкретные решения, поступки, действия или, наоборот, бездействие в той или иной ситуации.

При этом всегда необходимо помнить о степени его личной ответственности, понять мотивацию, учитывать обстоятельства. Политическая судьба Сергея Васильевича одновременно и трагична, и счастлива. Он одинаково достойно пережил и самые трудные ее этапы, и в высшей степени удачные. Ничто не заставило его утратить высокое благородство. Ему выпала судьба быть Президентом на стыке двух эпох в современной истории Абхазского государства - до и после признания независимости страны. И начало новой эпохи оказалось не менее сложным и даже тяжелым, чем предшествующая. Возникли ситуации, по своей опасности не уступающие периодам национально-освободительного движения и Отечественной войны народа Абхазии. Разные по качеству, новые вызовы несли в себе и скрытые, и открытые угрозы возрождающемуся государству, формированию нового политического пространства внутри его.

Признание независимости и образовавшаяся в этой связи принципиально новая реальность вдруг породила серьезные, неожиданные проблемы. Сергей Багапш был вынужден решать их во вне Абхазии и внутри страны. Ему часто было очень трудно, его знакомая и подкупающая всех улыбка так же часто не отражала реального психологического состояния главы государства. Но он был вынужден нести это бремя, заставлял себя, чтобы извлечь максимально возможную пользу из того, что предлагала судьба народу и стране.

С этим были связаны его изматывающие бесконечные поездки, переговоры, уговоры, неизвестные обществу демарши. Он сжигал себя, не зная покоя, и не давал покоя всем, кто с ним работал. Был недоволен, отчитывал, но умел приободрить и поддержать, дать понять, что ты не один, подобрать нужную тональность в голосе. Он был Абхаз. Мы не можем сейчас достаточно адекватно оценить его заслуги перед Абхазским государством, сейчас не затронешь все темы и ситуации. Выражение «всему свое время» в данном случае носит прикладной характер.

Но определенно можно утверждать, что Сергей Васильевич всегда защищал свое государство, интересы народа – политические, экономические, делал это не колеблясь, с дальним прицелом и, как теперь видно, с успехом. Он никогда не позволял себе поступать непорядочно и тяжело переживал, когда так поступали с ним. Но как истинно благородный человек, не способный опуститься до мелочного сведения счетов и преследования, всегда быстро забывал об этом, дарил возможность, как говорится, начать снова. Как это важно для лидера нации - быть народным президентом. Не злобным, умеющим договариваться, налаживать мосты, руководствоваться не личным, а общим. Это тяжелая ноша, она надрывает. Один буддистский монах, отвечая на вопрос журналиста, ответил: самое отвратительное – не знать, кто ты есть. Сергей Васильевич знал, кто он, что и для чего делает. Только он не знал, насколько его хватит. Иногда обстоятельства побеждают сильных».

Председатель «Ассоциации женщин Абхазии» РА Нателла Акаба: «Сергей Васильевич умел договариваться и прощать. Как оказалось, этому светлому и мудрому человеку не было суждено прожить долгую жизнь. В мае 2011 года от нас ушел верный сын Апсны – человек, искренне любивший эту землю и желавший добра ее народу.

Сергей Багапш был выходцем из традиционной абхазской семьи. Его родителями были прекрасные, работящие люди – Сусанна Тарба и Василий Багапш. К сожалению, мама не дожила до того дня, когда ее любимый сын Сергей стал всенародно избранным президентом Абхазии. И очень жаль: он стал хорошим президентом, сумевшим примирить непримиримых и найти общий язык со многими из своих политических оппонентов.

Конечно, можно сказать, что Сергей Багапш был руководителем советского типа, но он впитал в себя наилучшие качества советского руководителя – умение общаться людьми, простоту в отношениях. О харизме, которой обладал Сергей Васильевич, писали многие российские журналисты. А мы, граждане Абхазии, напряженно следили за его яркими выступлениями на международных форумах и гордились тем, как в ходе ток-шоу на российских телеканалах он удачно парировал нападки наших недоброжелателей.

Мне часто приходилось общаться с этим теплым и отзывчивым человеком, и я ни разу не видела его агрессивным или грубым. Напротив, он действовал на людей умиротворяюще, умел избегать конфронтации. Остается только сожалеть, что безжалостная смерть настигла Сергея Багапша на пике его политической карьеры».

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Сергей Васильевич Багапш родился 4 марта 1949 года в Сухуме. Выпускник 10-й абхазской средней школы. Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности агроном. Во время учёбы в вузе работал рабочим на винзаводе, инкассатором в Госбанке.

В 1972 году – начальник агрономического отдела Моквского эфиромасличного совхоза, служба в армии, затем на комсомольской работе — инструктор Абхазского обкома комсомола.

В 1978 году – зав. сектором информации ЦК ЛКСМ Грузии, заведующий отделом рабочей и сельской молодёжи ЦК ЛКСМ Грузии.

В 1980 году – первый секретарь Абхазского обкома ЛКСМ Грузии.

В 1982 году – 1-й секретарь Очамчирского РК КП Грузии.

В 1992 году – 1-й заместитель председателя Совмина Абхазской АССР.

В 1993 году – 1-й заместитель председателя Совмина Республики Абхазия.

В 1995 году – 1-й вице-премьер Республики Абхазия.

В период войны 1992-1993 занимался материально-техническим обеспечением обороноспособности Абхазии, прежде всего – оружием, боеприпасами, горючим, медикаментами, продовольствием. Вёл большую организаторскую работу среди добровольцев Юга России и Северного Кавказа, опыт, знания и связи Багапша в Москве имели колоссальное значение для жизнеспособности республики в период блокады. Участвовал также в переговорном процессе по мирному урегулированию грузино-абхазского конфликта.

При С. Багапше была восстановлена юрисдикция Абхазского государства в верхней части Кодорского ущелья, контролируемого после войны грузинскими властями.

Именно при Багапше состоялось официальное признание Абхазии как суверенного и независимого государства Россией 26 августа 2008 года, а затем Венесуэлой, Никарагуа, Науру и Тувалу.

Возглавляемая Сергеем Багапшем официальная делегация Республики Абхазия в августе 2010 года впервые с ознакомительным визитом посетила страны Латинской Америки.

При президенте Багапше впервые после признания Россией независимости Абхазии, республику с рабочим визитом посетил премьер-министр РФ Владимир Путин (2009 г.), а в августе 2010 г. – тогдашний президент России Дмитрий Медведев.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался на 63-м году жизни, 29 мая 2011 года, через неделю после операции на легком, сделанной ему в Москве, в 83-й клинической больнице Федерального медико-биологического агентства России. С.В. Багапш похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчирского района, где покоятся его родители.