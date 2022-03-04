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Абхазия Информ

101 ГОД НАЗАД В АБХАЗИИ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Новости Пятница, 04 марта 2022 13:02
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101 ГОД НАЗАД В АБХАЗИИ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Cухум. 4 марта 2022. Абхазия-Информ. 4 марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть.В этот день Ревком Абхазии отправил Ленину радиограмму, в которой извещал об установлении советской власти и приветствовал «Великую Советскую Россию – заступницу всех малых угнетенных народностей».

«Утверждение новой власти в Абхазии не сопровождалось кровопролитиями и массовыми репрессиями.  Не случайно в 1921-1931 годы  жители маленькой цветущей Абхазии  называли  свою республику «счастливой Аркадией», когда она представляла собой маленький цветущий оазис среди огромной страны (РСФР) социальных экспериментов, насилия и нищеты.  

Все это было до 1936 года, когда погиб глава правительства,  первый в истории Премьер-Министр  Абхазии, народный герой, оставшейся в душе многонационального народа Абхазии –Нестор Апполонович Лакоба (1893-1936)», – констатировал в своем труде «Абхазия после двух империй» историк Станислав Лакоба. 

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 04 марта 2022 13:18

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