НАЧАТ СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ВОЮЮЩЕГО ДОНБАССА
Новости Пятница, 04 марта 2022 13:40
Cухум. 4 марта 2022. Абхазия-Информ. МЧС Республики Абхазия объявляет акцию по сбору гуманитарной помощи жителям воюющего Донбасса. Сформированный гуманитарный груз будет доставлен сотрудниками спасательного ведомства в Донецк и Луганск.
Граждане республики, желающие внести посильную помощь в формирование гуманитарного груза, могут обращаться в МЧС Абхазии по адресу: город Сухум, улица Конфедератов 12, телефоны: 226-30-49, 229-75-57.
Сбор гуманитарной помощи производится круглосуточно и без выходных.