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Абхазия Информ

НА КУРОРТАХ АБХАЗИИ В КОНЦЕ НЕДЕЛИ ОЖИДАЮТСЯ ДОЖДИ С МОКРЫМ СНЕГОМ И ПОХОЛОДАНИЕ

Новости Пятница, 04 марта 2022 13:52
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НА КУРОРТАХ АБХАЗИИ В КОНЦЕ НЕДЕЛИ ОЖИДАЮТСЯ ДОЖДИ С МОКРЫМ СНЕГОМ И ПОХОЛОДАНИЕ
Cухум. 4 марта 2022. Абхазия-Информ. 4 марта, по данным синоптиков. в Гагре ожидается переменная облачность, дождь и дождь с мокрым снегом. Ночная температура воздуха – 4°С тепла, днем на термометрах – до +6°С при северо-западном, западном ветре 3-12 м/с.
 
В Пицунде ожидается облачная и дождливая погода с прояснениями. В ночные часы на термометрах до 5°С тепла, днем – до +7°С. Ветер при этом северо-западный 6-11 м/с
 
В Гудауте сегодня – преимущественно пасмурно, пройдут дожди, временами – сильные. Температура воздуха ночью – 4°С тепла, в дневное время – до +7°С при западном ветре 5-10 м/с.
 
В Новом Афоне – облачная с прояснениями погода. Здесь также в течение суток пройдут дожди. Ночная температура воздуха составит 4°С тепла, в дневные часы – до +6°С. Ветер будет западный 3-10 м/с.
 
В Сухуме ожидается облачная погода, пройдут дожди и мокрый снег. Термометры покажут ночью 2°С тепла, днем незначительно потеплеет до +5°С. Ветер при этом западных направлений 3-9 м/с.
Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 04 марта 2022 13:56

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