НА КУРОРТАХ АБХАЗИИ В КОНЦЕ НЕДЕЛИ ОЖИДАЮТСЯ ДОЖДИ С МОКРЫМ СНЕГОМ И ПОХОЛОДАНИЕ

Cухум. 4 марта 2022. Абхазия-Информ. 4 марта, по данным синоптиков. в Гагре ожидается переменная облачность, дождь и дождь с мокрым снегом. Ночная температура воздуха – 4°С тепла, днем на термометрах – до +6°С при северо-западном, западном ветре 3-12 м/с.

В Пицунде ожидается облачная и дождливая погода с прояснениями. В ночные часы на термометрах до 5°С тепла, днем – до +7°С. Ветер при этом северо-западный 6-11 м/с

В Гудауте сегодня – преимущественно пасмурно, пройдут дожди, временами – сильные. Температура воздуха ночью – 4°С тепла, в дневное время – до +7°С при западном ветре 5-10 м/с.

В Новом Афоне – облачная с прояснениями погода. Здесь также в течение суток пройдут дожди. Ночная температура воздуха составит 4°С тепла, в дневные часы – до +6°С. Ветер будет западный 3-10 м/с.