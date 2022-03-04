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Абхазия Информ

АБХАЗСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЧЕТИ

Новости Пятница, 04 марта 2022 14:31
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АБХАЗСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕЧЕТИ

Cухум. 4 марта 2022. Абхазия-Информ. Церковный Совет Абхазской Православной Церкви выступил с заявлением по поводу возможного строительства мечети в Абхазии. Ниже текст полный текст документа.

«Христолюбивые абазги, так назвали народы населяющие планету, и славяне, и элины, и иудеи. И мы знаем, это историческая правда принадлежит нашему абхазскому, абазинскому, и этнически нашим братьям адыгам, черкесам, кабардинцам, убыхам, шапсугам, и всему абхазо-адыгскому этносу.

Религиозная жизнь нашего народа связана с родным языком, это наша культура, и мы не можем быть частью другого этнического мира. Мы были, и будем частью абхазо-адыгской культуры.

Обращаться к Богу, Творцу неба и земли, дано Богом 2022 года тому назад от Рождества Христа истинного Бога Нашего. Молимся Ему на родном языке, и не возможно от этого отказаться. Это гибель нашего народа, если мы откажемся, если мы перестанем обращаться к Нему на своем абхазском языке. Если это не происходит, в связи с историческими событиями доминант народов над нашим народом. Доминирующие пытались, чтобы мы отказались от своего родного языка, и начали молиться на языке доминанта.

Бог говорит всем народом молитвенно обращаться к Нему на родном языке. И заявление Всемирного абхазо-абазинского конгресса, что надо строить мечеть. Мечеть это архитектурная религиозная культура арабского мира.

Мы ничего против этого культурного религиозного мира не имеем. С большой любовью через патриотизм к своей Родине и плюс к абхазскому языку.

Отказаться от своей, Богом данной абхазской религиозной культуры, это тупик для абхазского народа. У истоков стоял наш выдающийся соотечественник Тарас Миронович Шамба, который всегда думал об укреплении этнокультурного единства абхазо-абазинского и убыхского народов.

Согласно статьи 2 Устава Всемирного абхазо-абазинского конгресса – объединять народы конкретно является главной целью деятельности организации. При этом вопрос религиозной жизни не входит в уставные цели и задачи Конгресса. Свобода, Богом данная, и родной язык пускай будут основой нашей религиозной жизни.

Выражаем то, что Всемирный абхазо-абазинский конгресс будет осуществлять нужную и важную деятельность на благо всего нашего абхазо-адыгского народа.

Церковный Совет Абхазской Православной Церкви.

ххх

В тоже время, в связи с участившимися слухами о том, что Всемирный абхазо-абазинский конгресс лоббирует вопрос о строительстве мечети, ВААК на своей странице в facebook подчеркивает, что они не религиозная организация и не планируют инициациировать строительства мечети.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 04 марта 2022 14:39

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