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Абхазия Информ

ВААК ВЕРИТ В СКОРОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Новости Пятница, 04 марта 2022 14:47
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ВААК ВЕРИТ В СКОРОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Cухум. 4 марта 2022. Абхазия-Информ. Руководство Всемирного абхазо-абазинского конгресса сделало заявление в связи с событиями на Украине.

«24 февраля 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик, нацеленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Из заявлений Президента России Владимира Путина и главы внешнеполитического ведомства страны Сергея Лаврова следует, что решение о начале специальной операции Вооружённых сил России на территории Украины стало вынужденной превентивной мерой, на которую пришлось пойти из-за исчерпания альтернативных путей и во избежание глобальной войны.

Действительно, в течение последнего десятилетия на Украине отмечается заметный рост числа сторонников неонацистских ценностей и формирование сети ультранационалистических ячеек. Руководство Украины стимулировало многочисленные нарушения прав русскоязычного населения, а в частности, запрет русского языка, издевательства над русскими, преследование по национальному признаку, систематические бомбежки и обстрелы мирного населения Донбасса.

Ввод санкций не против отдельных структур, а в отношении всех граждан России: деятелей культуры, студентов, спортсменов лишь усугубляет ситуацию. Любой человек, публично поддерживающий Россию или не осуждающий ее, подвергается оскорблениям и нападкам в социальных сетях, увольнению с работы, как поступили со всемирно известными деятелями культуры дирижёром В.Гергиевым и оперной певицей А.Нетребко.

Донбасс жил в условиях войны с 2014 года, и в Абхазии не понаслышке известны все ее негативные последствия. Вместе с тем, на всех возможных международных площадках Россия заявляла о необходимости обеспечения безопасности мирных жителей, но руководства Украины, стран Европейского союза и США не проявили политической воли к мирному разрешению сложившейся ситуации, всячески игнорируя, в том числе и Минские соглашения.

В сложившихся обстоятельствах приходится констатировать, что над безопасностью Российской Федерации и стран причерноморского региона, включая Абхазию, нависла угроза начала полномасштабной войны на континенте.

Военная операция Российской Федерации направлена на восстановление и защиту прав миллионов жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, жителей Украины и на обеспечение надежной безопасности в Евразийском регионе.

Верим в скорое завершение военной операции и возвращение к мирной жизни».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 04 марта 2022 14:49

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