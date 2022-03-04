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Абхазия Информ

ГАСТРОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

Новости Пятница, 04 марта 2022 14:55
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ГАСТРОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РУССКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ

Cухум. 4 марта 2022. Абхазия-Информ. С 9 по 12 марта Государственный русский театр драмы им. Ф.А. Искандера покажет в Москве пять спектаклей в рамках большого гастрольного тура, приуроченного к 40-летию театра.

На сцене Театрального центра «На Страстном» будут представлены следующие спектакли:

9 марта в 19:00 – «Не обо мне» по пьесе Майи Тульчинской в постановке Марии Романовой (в главной роли заслуженная артистка России и Армении Вера Бабичева»);

10 марта в 19:00 – комедия «Кьоджинские перепалки» Карло Гольдони в постановке Александра Коручекова;

11 марта в 19:00 – «Игрок» Ф.М. Достоевского (пьеса Эли Джикирба) в постановке Антона Киселюса и при участии Тульского государственного хора;

12 марта в 14:00 – «Последний из ушедших» по роману Баграта Шинкуба в постановке Джамбула Жордания;

12 марта в 20:00 – «Радость вопреки всему» по стихотворениям и текстам Федерико Гарсиа Лорки в постановке Марии Романовой.

Билеты на спектакли в Москве можно приобрести https://listim.com/iframe/69/api?site=nastrastnom.ru#/ , во всех билетных сервисах, а также в кассах ТЦ «На Страстном».

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 04 марта 2022 15:00

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