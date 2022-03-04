ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 88 ЧЕЛОВЕК
Cухум. 4 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 225 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 88 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 пациента, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 24 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 15, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 1 пациент.
В Гудаутской ЦРБ скончались мужчина 81 и женщина 83 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52362 человек.
Зарегистрировано 657 летальных случаев. Выздоровели 46785 человек.