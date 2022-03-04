ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 88 ЧЕЛОВЕК

Cухум. 4 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 225 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 88 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 пациента, в тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.