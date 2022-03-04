В ПОИСКЕ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ И ОЖИДАНИИ РОСТА ЦЕН

Девальвация рубля не может не привести к росту цен, особенно на импортные товары и это окажет воздействие на ускорение инфляции. Возможны разрывы в цепочках поставок различных продуктов, возникновение необходимости в изменении некоторых логистических потоков, что приведет к временным и финансовым издержкам. Но есть немало примеров, когда в ходе разного рода катаклизмов вырабатывается новый формат логистических маршрутов для поставок товаров, необходимых для полноценного обеспечения граждан республики всем необходимым.



Уведомления о повышении цен от поставщиков уже приводят представителей бизнеса Абхазии в замешательство и ставят перед фактом неопределенности ситуации. Наблюдается приостановление деятельности у многих обсуживающихся в ТПП производственных предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. В первую очередь, это обусловлено отсутствием возможности получения сырья и комплектующих от зарубежных поставщиков как наземным, так и морским транспортом.



И даже в случае, если будет решена проблема доставки сырья, то, к сожалению, возникнет главный вопрос – высокая себестоимость продукции и поиск новых покупателей в рублевой зоне.



Не стоит забывать, что для бизнеса имеет значение рост и цен, и ставок по кредитам, и падение курса рубля, и другие экономические факторы, которые повлияют на стабильность его работы и экономическую ситуацию в целом.



Торгово-промышленная палата провела опрос среди представителей абхазского бизнеса, ниже представлена их точка зрения на ведение бизнеса в сложившихся условиях.



ООО «Пивоваренный завод «Сухумский» (производство безалкогольной продукции и пива): «ситуация уже отразилась на работе и производительности предприятия, так как сырье, материалы и тара импортируются как из РФ, так и из-за рубежа. Например, тот же хмель, необходимый для изготовления пива, мы закупаем в Чехии, которая также присоединилась к санкциям против РФ. Колпачки для бутылок, хотя и производятся в России, но сама она закупает материал для их изготовления в Европе. Что касается повышения цен на продукцию, то, вероятнее всего они повысятся, так как с повышением цен на материалы повышается и стоимость налоговых выплат».

Индивидуальный предприниматель Реваз Джинал (производство аджики, алкогольной и чайной продукции): «под санкции попадают все лица, связанные с торгово-экономическими связями с европейскими странами, что скажется и на потребительском рынке Абхазии. Крупные производители будут испытывать затруднение в таре и сырье, придется искать новых партнеров в России, Турции и Китае. Между тем, нужно учитывать, что морская логистика с Турцией вырастет в цене и в этой связи Абхазия может стать крупным логистическим узлом. Вырастет внутреннее производство сельхозпродуктов и туристический бизнес, а это значит, что Абхазия может рассчитывать на серьезные финансовые вложения. Конечно, это произойдет нескоро, но эти идеи надо закладывать уже сейчас».



ООО «Южный проект» (реализация оборудования для общепита): «из-за санкций со стороны ЕС в отношении России, российские заводы, у которых мы закупаем оборудование, не смогут ничего закупить в Европе. Самостоятельно завозить товар из стран, которые санкции не поддержали, в данное время не представляется возможным, так как из-за скачков доллара на сайтах отсутствует информация о ценах. Стоимость имеющегося в наличии товара увеличилась почти на 20% с той целью, чтобы в дальнейшем иметь возможность закупить новую, которая неизбежно подорожает».



ООО «Колор» (реализация лакокрасочной продукции): «разрыва контрактов с поставщиками пока у фирмы нет. Мы работаем с российской компанией по поставкам товаров, но несмотря на то, что производство располагается в России, сырье и комплектующие завозят из Европы, повышение цен уже составляет порядка 30-36%.



ООО «Мир Пива» (дистрибьюторская компания): «уже возникла проблема отсутствия валютной транзакции, упущения прибыли, есть сложность с поставкой сырья, проблемы с отгрузкой готовой продукции. Все это неминуемо приведет к росту цен».



ООО «Флагман» (дистрибьюторская компания): «с российскими поставщиками проблем пока нет, поэтому существенное повышение цен не прогнозируется. Для предупреждения проблем, связанных с затором на железнодорожных путях, принято решение об увеличении заказов, с целью обеспечения товарных запасов. Что касается европейских поставщиков, то наши партнеры пока не объявляли о разрыве контрактов, поэтому рано говорить о повышении стоимости поставок. Одно точно известно – на поставку продуктов первой необходимости повышение цен не наблюдается и даже если будет, то несущественно».



Не стоит забывать, что у Абхазии с Россией прямые торгово-экономические связи, подкрепленные действующими соглашениями о сотрудничестве со дня признания независимости нашей республики. В рамках сотрудничества Торгово-промышленной палаты с торговым представителем РФ в РА ведется работа по поступающим в адрес палаты коммерческим предложениям в части поиска деловых партнеров. ТПП оказывает поддержку предприятиям как в поиске надежных поставщиков на территории РФ и других дружественных стран, так и в организации переговоров с целью наладить взаимовыгодное сотрудничество между предпринимателями.



В палате считают, сегодня имеет место очередная сложная экономическая ситуация, которую нужно пережить и приспособиться к новым реалиям. Бизнесу придется работать еще более энергично, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий, не допустить сокращения рабочих мест, а также дефицита товаров и скачка цен. В данной ситуации и ТПП, и предприниматели могут быть полезны друг другу в рамках реализации программы по импортозамещению, и в палату уже поступают такие обращения от представителей бизнеса. В этой связи, все торгово-промышленные палаты должны объединить усилия в содействии бизнесу и адаптации к существующим реалиям.



В ТПП Абхазии считают, что поддержка бизнесу необходима и на государственном уровне, и проводят работу по выработке предложений для реализации данных мер.



Безусловно, экономическая ситуация и в Абхазии, и мире в целом, уже не будет прежней. Поэтому необходимо подстраиваться под новые условия, объединив общие усилия. Правительство РФ уже объявило о новых мерах поддержки бизнеса, а в различных регионах создают штабы поддержки предпринимательству и населению.



Ниже предоставлен список стран, которые не поддержали санкции против РФ и находятся в списке стран-импортеров в Абхазию с 2020 года – это Азербайджан, Армения, Беларусь, Бразилия, Индия, Камбоджа, Киргизия, Китай, Маршалловы острова, Молдова, ОАЭ, Парагвай, Турция, Узбекистан и Чили.



Предпринимателям не стоит забывать и о том, что уже принято решение об исключении наиболее важных российских банков из системы платежных услуг SWIFT. Под санкции попали российские банки Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк.



Кроме того, США запретили американским банкам выступать в качестве так называемых банков-корреспондентов для самого важного российского коммерческого банка – Сбербанка. Это затруднит обработку международных платежей российскими финансовыми учреждениями.



В то же время, банковские карты международных платежных систем продолжают работать в России в обычном режиме, национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик по платежным картам. Альтернативой SWIFT в России может стать система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Вслед за Вашингтоном лидеры 27 стран Евросоюза ввели пакет санкций против российских финансового, энергетического, транспортного секторов и товаров двойного назначения.



Республика Абхазия находится в рублевой зоне, и сложившаяся ситуация с санкциями против российских банков не может не отразиться на работе абхазской банковской системы. Но, исходя из заявления представителей Банка Абхазии, риска остановки обслуживания российских карт нет.



Проблем с наличным рублем тоже возникнуть не должно, так как Россия сама эмитент рубля и никакие санкции не могут повлиять на объем этой денежной единицы.



Представители бизнес-сообщества и так уже ощутили сложности в период пандемии. Ситуация сегодня намного сложнее, но отнюдь не тупиковая. Поэтому нужно верить, что возникшие проблемы будут решены, в том числе и с помощью государства.