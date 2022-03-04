В ПОДДЕРЖКУ РОССИИ
Новости Суббота, 05 марта 2022 00:17
Cухум. 4 марта 2022. Абхазия-Информ. Подразделения МЧС Абхазии произвели на площади Свободы в центре Сухума флешмоб в поддержку Специальной военной операции России на Украине.
Cухум. 4 марта 2022. Абхазия-Информ. Подразделения МЧС Абхазии произвели на площади Свободы в центре Сухума флешмоб в поддержку Специальной военной операции России на Украине.
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