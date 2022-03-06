ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 42 ЧЕЛОВЕК
Cухум. 5 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 120 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 42 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 пациента, в тяжелом состоянии 6 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 23 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 5, в Гагрской ЦРБ – 15, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 6 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 1 пациент.
В Сухумской инфекционной больницы умерла женщина 88 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52404 человек.
Зарегистрировано 658 летальных случаев. Выздоровели 47004 человек.