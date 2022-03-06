ПО СВОДКАМ МВД АБХАЗИИ

Вышеназванный гражданин» совершил кражу мобильных телефонов с витрины магазина «Телефоны и аксессуары», после чего с места преступления скрылся, но вскоре был задержан в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска и пункта милиции на центральном рынке УВД по г. Сухум. Похищенное изъято.

В отношении Рауля Бебия возбуждено уголовное дело в соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 155 УК РА и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Незаконное хранение наркотического вещества

Наркотическое вещество «Гашиш» незаконно приобрел и хранил при себе житель г. Гагра Шаповалов Антон Сергеевич, 1987 г.р. Последний был задержан в результате проведенных рейдовых мероприятий сотрудниками уголовного розыска и отдела Госавтоинспекции УВД по Гагрскому району.

В отношении гражданина Шаповалова отделом дознания УВД по Гагрскому району по ч.1 ст.223 УК РА возбуждено уголовное дело, последний отпущен под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов

Незаконно хранимое оружие – пистолет системы «Вальтер» калибра 7.65 мм без маркировочных обозначений с семью патронами к нему сотрудниками уголовного розыска УВД по г. Сухум изъят у Табагуа Саида Тарельевича 1975 г.р.

Согласно заключению экспертов, изъятый пистолет технически исправен и к производству выстрелов пригоден, а патроны являются боевыми.

Расследование в рамках возбужденного уголовного дела по ч.1 ст.217 УК РА в отношении гражданина Табагуа проводит орган предварительного следствия УВД по г. Сухум. Последний отпущен под подписку о невыезде.

Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов

В ходе проведения оперативных мероприятий в г. Сухум был задержан Маркив Тимур Сергеевич 1995 г.р., у которого в ходе личного досмотра изъято огнестрельное оружие.

Сотрудниками первого отдела милиции столичного УВД у вышеназванного гражданина изъят технически исправный пистолет система Макарова калибра 9 мм без номерных обозначений с 8-ю боевыми патронами к нему.

По данному факту в отношении Тимура Маркив по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РА отделом дознания УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии