ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ЛЮБВИ И ВОЙНЫ

Cухум. 6 марта 2022. Абхазия-Информ. В Государственном русском театре им. Ф.Искандера 5 и 6 марта в Арт-фойе с остоится премьера спектакля «Енджи-ханум, обойденная счастьем» по прозе абхазского писателя Даура Зантария.

«На берегу Кодора на красивом холме, покрытом зеленой травой, стояла крепость цвета воска. Не была бы она столь величава и приподнята, не будь расцвечена травой поляна, на которой она возвышалась. В одном из покоев крепости, такой же сильный, такой же несокрушимый, цвета воска, литой и твердый, стоял мужчина-воин. У ног его, разбросав полы платья цвета травы, словно не на коленях перед ним стоя, а вознося его, стояла его жена».

Андрей Битов: «Даур Зантария был слишком талантлив. Двадцать лет назад он показал мне свою первую крупную вещь «Енджи-Ханум, обойденная счастьем». Она была не только талантлива, но и гениальна, настолько в ней выражен новый жанр, новый писатель – органичный сплав эпоса и хроники, фольклора и летописи. Казалось, после Фазиля Искандера в абхазо-русской прозе делать нечего. Даур нашел путь, продолжение которого сулило мировую мощь...»

Режиссёр-постановщик – Мария Романова, художник-постановщик – Мария Филаретова, художник по костюмам – Наташа Шпанова, автор куклы – Асида Ахуба.

Главную и единственную роль в спектакле играет актриса Анна Гюрегян.

Время: 1 час 10 минут (без антракта).