ВЕСЕННЯЯ ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ «ЦВЕТЫ В ИСКУССТВЕ»

В ЦВЗ будут представлены работы современных абхазских художников, произведения из фондов Государственной картинной галереи Абхазии и частных собраний. Работы мастеров, выполненные в разные годы в индивидуальной творческой манере, дают возможность зрителю проследить богатое разнообразие одной из интереснейших тем в изобразительном искусстве – красоте растительного мира.