ВЕСЕННЯЯ ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ «ЦВЕТЫ В ИСКУССТВЕ»
Новости Воскресенье, 06 марта 2022 17:48
Cухум. 6 марта 2022. Абхазия-Информ. Союза художников Абхазии откроется весенняя выставка абхазских художников «Цветы в искусстве». Выставка посвящается Международному женскому дню 8 марта.
В ЦВЗ будут представлены работы современных абхазских художников, произведения из фондов Государственной картинной галереи Абхазии и частных собраний. Работы мастеров, выполненные в разные годы в индивидуальной творческой манере, дают возможность зрителю проследить богатое разнообразие одной из интереснейших тем в изобразительном искусстве – красоте растительного мира.
Выставка продлится до 17 марта 2022 г.
Организаторы выставки – Союз художников Абхазии, Правительство Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, ГАУ «Московский Дом соотечественника», МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме.