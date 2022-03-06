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Абхазия Информ

ВЕСЕННЯЯ ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ «ЦВЕТЫ В ИСКУССТВЕ»

Новости Воскресенье, 06 марта 2022 17:48
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ВЕСЕННЯЯ ВЫСТАВКА АБХАЗСКИХ ХУДОЖНИКОВ «ЦВЕТЫ В ИСКУССТВЕ»

Cухум. 6 марта 2022. Абхазия-Информ. Союза художников Абхазии откроется весенняя выставка абхазских художников «Цветы в искусстве». Выставка посвящается  Международному женскому дню 8 марта.  

 

В ЦВЗ будут представлены работы современных абхазских художников, произведения из фондов Государственной  картинной галереи Абхазии и частных собраний. Работы мастеров, выполненные в разные годы в индивидуальной творческой манере, дают возможность зрителю проследить богатое разнообразие  одной из интереснейших тем в изобразительном искусстве – красоте растительного мира.

Выставка  продлится до 17 марта 2022 г.

Организаторы выставки – Союз художников Абхазии, Правительство Москвы,  Департамент внешнеэкономических и  международных связей города Москвы,  ГАУ «Московский Дом соотечественника», МКДЦ «Дом Москвы» в Сухуме.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Воскресенье, 06 марта 2022 17:52

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