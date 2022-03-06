ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА

Cухум. 6 марта 2022. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекции по городу Сухум и районам за два месяца 2022 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 447,3 млн руб. при плане 349,1 млн руб. Выполнение – 128%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 98,3 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2021 года –113%, что в суммарном выражении равно 50,3 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за два месяца 2022 года составили:



По г. Сухум – при плане 219,9 млн руб. поступило 261,8 млн руб. выполнение 119%.



По Гагрскому району – при плане 50,3 млн руб. поступило 84,1 млн руб. выполнение 167%.



По Гудаутскому району – при плане 18,2 млн руб. поступило 38,8 млн руб. выполнение 213%.



По Сухумскому району – при плане 25,2 млн руб. поступило 27,8 млн руб. выполнение 110%.



По Гулрыпшскому району – при плане 9,8 млн руб. поступило 12,6 млн руб. выполнение 128%.



По Очамчырскому району – при плане 18,2 млн руб. поступило 13,2 млн руб. выполнение 72%.



По Ткуарчалскому району – при плане 2,5 млн руб. поступило 2,9 млн руб. выполнение 115%.



По Галскому району – при плане 4,9 млн руб. поступило 6,2 млн руб. выполнение 126%.



Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за февраль текущего года составили – 263,9 млн руб. при плане 194,7 млн руб.

Выполнение плана за февраль 2022 г. – 136%.