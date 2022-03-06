Cухум. 6 марта 2022. Абхазия-Информ. Со своей страницы в социальной сети facebok, сухумчанин Эрик Адлейба призвал жителей Абхазии принять участие в акции в поддержку России.

В поддержку Великой Державы и нашего стратегического партнёра России, в освобождении народа Украины от националистов и мучителей, просим собраться всех, кому небезразлична судьба мирных жителей, воинов многонациональной России и остальных народов вставших на защиту Донбасса, у въезда в Сухум и пешком пройти до Площади Свободы с флагами и транспарантами.

В связи с тем, что многие города и страны провели акции в поддержку действий России на Украине, мы посчитали нужным организовать подобное мероприятие и в Абхазии.

Мы хотим показать, что нам небезразлична судьба жителей Донбасса и России в целом. Там воюют наши добровольцы и если понадобиться, мы сами готовы поехать на Донбасс и помочь российским военным.

Завтра мы намерены официально обратиться в Администрацию столицы за разрешением на проведение этой акции.

Надеемся, что граждане Абхазии поддержат нас в этом хорошем, по нашему мнению, мероприятии и придут на акцию».