ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОДАЧУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВРЕМЕННО СНЯТЫ

Cухум. 7 марта 2022. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: с сегодняшнего дня, в связи с увеличением количества притока воды в Джварское водохранилище до 50м³/с, в районах обеспечиваемых электроэнергией с Ингур ГЭС, а именно в Очамчырском, Гулрыпшском, Ткуарчалском и Галском, будут сняты дневные ограничения.

Ограничения в тёмное время суток сохраняются. В случае ухудшения ситуации на Джварском водохранилище, ограничения будут введены вновь.