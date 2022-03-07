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Абхазия Информ

ЖЕНА ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ НАВЕСТИЛА БЕЖЕНЦЕВ В АЙТАРЕ И ПОЗДРАВИЛАЖЕНЩИН ДОНБАСА С 8 МАРТА

Новости Понедельник, 07 марта 2022 16:55
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ЖЕНА ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ НАВЕСТИЛА БЕЖЕНЦЕВ В АЙТАРЕ И ПОЗДРАВИЛАЖЕНЩИН ДОНБАСА С 8 МАРТА
Cухум. 7 марта 2022. Абхазия-Информ. Жена президента Абхазии Аэлита Ахиба в канун 8 Марта навестила беженцев из ДНР и ЛНР в пансионате «Айтар» в Сухуме. Она поздравила женщин с наступающим весенним праздником и передала их детям сладости и подарочные наборы kinder.
Аэлита Ахиба пожелала беженцам из Донбасса мира, добра, веры, надежды и оптимизма.
«Не падайте духом, мы сделаем для вас все, что в наших силах. Жители Абхазии сами пережили все тяготы войны. Мы знаем, что такое добро и рука помощи друзей. Мы хотим, чтобы ваши детки поскорее забыли, что такое война. Хочется пожелать, чтобы вы смогли воспитать ваших детей достойными людьми, несмотря на все трудности, которые выпали на вашу долю. Мы постараемся сделать так, чтобы у ваших детей остались самые радужные воспоминания об Абхазии», – сказала Аэлита Ахиба.
Она также подчеркнула, что в Абхазии их всегда рады видеть, но уже не в статусе беженцев, а как туристов. 
Беженцы рассказали Аэлите Ахиба, что для них проводят экскурсии по достопримечательностям Абхазии, их дети ходят в школы и детские сады, обеспечено питание. В пансионате уже отметили дни рождения двух детей. Они поблагодарили Аэлиту Ахиба за оказанное внимание. 
Директор пансионата «Айтар» Тимур Адлейба в свою очередь поздравил первую леди с 8 Марта и преподнес ей букет цветов. 
Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 07 марта 2022 17:05

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