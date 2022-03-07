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Абхазия Информ

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ УЧАСТВУЮТ В СБОРЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

Новости Понедельник, 07 марта 2022 17:11
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ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ УЧАСТВУЮТ В СБОРЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
Сухум. 7 марта 2022. Абхазия-Информ. Жители республики активно участвуют в сборе гуманитарной помощи на воюющий Донбасс. Граждане приносят для отправки в ДНР и ЛНР бутилированную воду, соки, не скоропортящиеся продукты питания, цитрусовые, бытовую химию, теплые вещи, включая и детские, обувь.
Многие наши сограждане перечисляют для дончан и луганчан денежные средства.
На минувшей неделе МЧС Абхазии объявило акцию по сбору гуманитарной помощи на Донбасс. Сформированный гуманитарный груз будет доставлен сотрудниками спасательного ведомства РА в Донецк и Луганск.
Граждане республики, желающие внести посильную помощь в формирование гуманитарного груза, могут обращаться в МЧС Абхазии в круглосуточном режиме.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Понедельник, 07 марта 2022 17:14

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