ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ УЧАСТВУЮТ В СБОРЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

Сухум. 7 марта 2022. Абхазия-Информ. Жители республики активно участвуют в сборе гуманитарной помощи на воюющий Донбасс. Граждане приносят для отправки в ДНР и ЛНР бутилированную воду, соки, не скоропортящиеся продукты питания, цитрусовые, бытовую химию, теплые вещи, включая и детские, обувь.

Многие наши сограждане перечисляют для дончан и луганчан денежные средства.

На минувшей неделе МЧС Абхазии объявило акцию по сбору гуманитарной помощи на Донбасс. Сформированный гуманитарный груз будет доставлен сотрудниками спасательного ведомства РА в Донецк и Луганск.

Граждане республики, желающие внести посильную помощь в формирование гуманитарного груза, могут обращаться в МЧС Абхазии в круглосуточном режиме.