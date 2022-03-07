ЖУРНАЛИСТ ПРОСИТ НАГРАДИТЬ АСТАМУРА ГУНИЯ ВЫСШЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ

Индира Барциц написала открытое письмо на имя президента Абхазии Аслана Бжания, спикера Парламента Валерия Кварчия, премьер-министра Александра Анкваб, в котором высоко оценила организацию лечения больных и труд врачей, борющихся за жизнь своих пациентов.

«Уважаемое руководство Абхазии, я уверена, что в сложнейших современных условиях делаете все возможное для спасения своего многонационального народа. К сожалению, мировой опыт показывает, что даже в условиях тотальной вакцинации и строгих ограничительных мер не удается победить пандемию. Беспечность нашего населения, молодежи, детей, а порой незнание, либо тотальное нежелание понять ответственность за происходящее вокруг, может в любой момент спровоцировать массовую вспышку вируса во всех районах Абхазии

Государству удалось наладить работу ряда крупных медучреждений.

Это колоссальная нагрузка на внутренние ресурсы нашего государства. В числе серьезных медучреждений, где спасают жизнь людей, Сухумская инфекционная больница.

Глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба, со своей серьезной деловой командой, с начальником Управления здравоохранения Ирмой Воуба, в кратчайшие сроки организовал в практически заброшенном помещении Сухумской инфекционной больницы «Красную зону» по лечению больных коронавирусом. А назначение Астамура Карбеевича Гуния исполняющим обязанности главного врача больницы – самое верное кадровое решение. В помощь молодому специалисту сформировали медицинский персонал из опытных врачей-профессионалов, опытнейших профессиональных грамотных медсестер, нянечек, санитаров. Круглосуточная слаженная работа коллектива по сменам, наладила тотальное спасение жизни наших граждан.

Четко поставленные задачи. Ночные дежурства у каждой палаты. Круглосуточная работа лабораторной части Сухумской инфекционной больницы, бесперебойная работа имеющейся в наличии медтехники, качественные препараты, расходные материалы… Невозможно не отметить четко налаженное питание, с учетом состояния здоровья каждого пациента. Самое важное, что для задыхающихся тяжелобольных налажена круглосуточная бесперебойная подача качественного кислорода, что спасает больных с серьезными осложнениями.

Главный врач Астамур Гуния и его команда занимаются спасением каждого пациента, который попадает по четко налаженной схеме в «Красную зону» Сухумской инфекционной больницы. Повторяю! Каждого пациента, вне зависимости, степени его серьезной реанимации.

Астамур Гуния, четко выполняя свой профессиональный долг, проводит индивидуальное лечение с каждым пациентом. У него есть свой подход к каждому пациенту. К сожалению, пандемия не щадит никого, особенно пожилых людей. Люди в шоковом состоянии срывают кислородные маски, врачи и медсестры с санитарами, применяя серьезные физические усилия, заботу, нежность и ласку, делают все возможное, чтобы облегчить состояние пациентов, особенно пожилых. Астамур Гуния и его сотрудники буквально заставляют их продолжать бороться за жизнь при применении соответствующих протоколов ВОЗ, РФ и т.д.

Основная часть заболевших ковидом, независимо от его штамма, это пожилые, часто - сельские учительницы. За время 11-дневного пребывания в Сухумской инфекционной больнице мне удалось поговорить с нашими седовласыми учительницами, носителями чистого абхазского языка и литературы, культуры и нашего нематериального культурного кода, и с пожилыми пациентками из легендарных армянских сел нашей страны.

От имени всех выживших и не выживших обращаюсь к руководству страны с просьбой поощрить главного врача Астамура Гуния высшей государственной наградой, орденом «Ахьдз-Аҧша» (Чести и Славы). Поддержите, пожалуйста, коллектив Сухумской инфекционной больницы Управления здравоохранения Администрации г. Сухум. Это жизненно важный для народа и государства объект столицы Абхазии. Это, прежде всего, показатель заботы власти, социально ориентированного государства, которое реально искренне любит свой народ и уважает память тех, кто не справился с этой коварной общемировой инфекцией, которая выкашивает целые народы планеты Земля!

В условиях изменения геополитической ситуации, в условиях жесточайших санкций, могут возникнуть довольно серьезные проблемы с поставками медикаментов и других жизненно необходимых средств (дефицитные медикаменты, расходные материалы, дорогостоящие тесты и так далее), которые не производят ни в дружественной Абхазии России ни в других странах СНГ. От имени пациентов прошу Вас заранее подстраховаться и запастись всем необходимым!

С безмерным уважением лично к Вам, к Вашему интеллекту и профессионализму в государственном управлении нашей многострадальной многонациональной страной, потомку Легендарного Ашхангери Бжания - Аслану Георгиевичу Бжания!

Хранит ВАС БОГ И НАРОД!

С уважением Индира Яковлевна Барциц.