ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДОНБАССА И АБХАЗСКИМ ДОБРОВОЛЬЦАМ

Сухум. 7 марта 2022. Абхазия-Информ. Сообщество водителей трансферов Абхазии собрали 50 тыс. рублей в пользу беженцев из Донбаса и абхазским добровольцам, принимающим участие в освобождении ДНР и ЛНР. Водители обратились к неравнодушным жителям республики с просьбой поддержать их начинание. https://www.facebook.com/profile.php?id=100036380598266

Сообщество водителей трансферов Республики Абхазия не может оставаться равнодушным к бедам и невзгодам братского, многострадального народа ДНР и ЛНР, подвергшемуся агрессии со стороны реакционного, националистического режима Украины.

Мы решительно одобряем действия руководства РФ по спасению народа ДНР и ЛНР.

Мы также приветствуем решение президента Абхазии Бжания А. Г. об оказании гуманитарной помощи народу ДНР и ЛНР.

В силу своих возможностей, мы хотим оказать помощь беженцам, находящимся на территории Республики Абхазия.

Нами было собрано 50 000 руб., из которых 25 000 руб. будут направлены на нужды беженцев, находящихся в гостинице «Айтар». 25 000 руб. будут отправлены абхазским добровольцам, принимающим участие в освобождении ДНР и ЛНР.

В связи с вышеупомянутым, мы обращаемся ко всем жителям Абхазии с просьбой активно включиться в процесс по оказанию посильной помощи».