ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 98 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 8 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 7 марта проведено у 298 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 98 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 33 пациента, в тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.