ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 98 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 8 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 7 марта проведено у 298 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 98 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 33 пациента, в тяжелом состоянии 8 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 5, в Гагрской ЦРБ – 12, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов, в Республиканской специализированной психиатрической больнице 1 пациент.
В Гудаутской ЦРБ умер мужчина 79 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52502 человек.
Зарегистрировано 659 летальных случаев. Выздоровели 47315 человек.
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