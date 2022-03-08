ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С 8 МАРТА
Сухум. 8 марта 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил женщин с 8 Марта.
«Дорогие наши женщины! Примите самые теплые поздравления с Международным женским днем 8 Марта. Этот весенний праздник олицетворяет красоту, нежность и наполнен душевным теплом.
Сегодня мы говорим слова благодарности и искренней признательности за вашу любовь, тепло и уют в наших семьях.
Вы являетесь хранительницами домашнего очага, успешно сочетая это с профессиональной деятельностью в самых разных областях. Несмотря на внешнюю хрупкость, покоряете любые высоты.
Каким бы ни было время, вы всегда поддерживаете и дарите заботу и веру своим близким, делаете наш мир добрее и светлее. Вы воспитали героев, принесших Победу нашему народу, и сами встали на защиту Родины.
Дорогие женщины, в этот праздничный день, желаю вам здоровья, радости и праздничного настроения», – говорится в поздравлении.
Об этом сообщается на сайт главы государства.