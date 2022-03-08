ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА С 8 МАРТА

«Дорогие наши женщины! Примите самые теплые поздравления с Международным женским днем 8 Марта. Этот весенний праздник олицетворяет красоту, нежность и наполнен душевным теплом.

Сегодня мы говорим слова благодарности и искренней признательности за вашу любовь, тепло и уют в наших семьях.

Вы являетесь хранительницами домашнего очага, успешно сочетая это с профессиональной деятельностью в самых разных областях. Несмотря на внешнюю хрупкость, покоряете любые высоты.

Каким бы ни было время, вы всегда поддерживаете и дарите заботу и веру своим близким, делаете наш мир добрее и светлее. Вы воспитали героев, принесших Победу нашему народу, и сами встали на защиту Родины.

Дорогие женщины, в этот праздничный день, желаю вам здоровья, радости и праздничного настроения», – говорится в поздравлении.

Об этом сообщается на сайт главы государства.