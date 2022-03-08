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Абхазия Информ

РЕАЛИЗАТОР НАРКОВЕЩЕСТВ ЗАДЕРЖАН С ПОЛИЧНЫМ

Новости Вторник, 08 марта 2022 11:31
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РЕАЛИЗАТОР НАРКОВЕЩЕСТВ ЗАДЕРЖАН С ПОЛИЧНЫМ

Сухум. 8 марта 2022. Абхазия-Информ. Следственным управлением МВД по согласованию с Генеральной прокуратурой РА возбуждено уголовное дело в отношении жителя Гудаутского района 1992 г.р. Дзкуя Алмаса Ахровича. Последнему вменяется два эпизода незаконного приобретения, перевозки, хранения наркотического средства с целью сбыта и аналогичные деяния, совершенные в особо крупном размере.

Гражданина Дзкуя сотрудники УКОН МВД задержали с поличным в лесополосе Гагрского района, недалеко от республиканской трассы Псоу-Ингур. Как пояснил задержанный, он занимался сбытом наркотического вещества в Гагрском районе под НИКом «Медвежонок», получая оплату в размере 1500 рублей за каждую сделанную закладку. Наркоканал, известный как «Таня Медвежонок и Зара» уже не первый раз в разработке наркоконтроля МВД Абхазии. При личном досмотре у мужчины изъят сверток с двадцатью заизолированными пакетиками наркотического вещества «метадон».

Обследован был и автотранспорт под управлением жителя Пицунды Цугба Рамиза Кунцаловича, на котором гражданин Дзкуя в качестве пассажира осуществлял свои преступные цели. В автомобиле никаких запрещенных предметов и веществ обнаружено не было. Водитель же, в установленном порядке, был направлен в Республиканский наркодиспансер, где от прохождения медицинского освидетельствования на предмет потребления нарковеществ отказался. За нарушении ст. 45 КоАП РА Цугба судом г. Сухум подвергнут административному наказанию в виде ареста на 15 суток.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в отношении задержанного, Дзкуя указал на ранее сделанные им тайные закладки с аналогичным веществом. При осмотре местности по улице Космонавтов и Комарова в г. Гагра сотрудниками милиции было изъято 4 свертка с готовым к реализации наркотическим средством «метадон».

Согласно материалам уголовного дела, Алмас Дзкуя по предварительному сговору с лицом под псевдонимом «Таня» посредством мобильного приложения получил координаты геолокации и путем поднятия «тайной закладки» в лесном массиве Гагрского района незаконно приобрел наркотическое средство «метадон» в двух свертках, одни из которых употребил, а второй сбыл в г. Гагра. После чего по аналогичной преступной схеме приобрел еще три свертка с наркотическим веществом, которые реализовал в «тайных» закладках. Он же в лесном массиве Гагрского района путем поднятия тайной закладки незаконно приобрел с целью последующего сбыта наркотическое средство «метадон» в ОСОБО крупном размере, которое хранил при себе до момента обнаружения и изъятия сотрудниками УКОН МВД. Дзкуя заключен под стражу.

МВД Абхазии ориентировано на жесткую борьбу с незаконным оборотом наркотиков на территории Республики, а наказание за распространение наркотических средств в особо крупном размере предусматривает 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с высокими штрафами и конфискацией имущества.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 08 марта 2022 11:35

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