ЮБИЛЕЙ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ АБХАЗИИ МАРИНЫ ШАМБА

Сухум. 8 марта 2022. Абхазия-Информ. И. о. министра культуры Республики Абхазия Динара Смыр поздравила первую абхазскую органистку, Народную артистку Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-апша» III степени, художественного руководителя Государственного концертного зала Пицундского храма, солистку Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба Марину Шамба с юбилеем:

От имени Министерства культуры Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Вы вносите большой личный вклад в развитие культуры и искусства, в приумножение богатых традиций отечественной культуры. Ваше творчество пользуется заслуженной популярностью не только в нашей стране, но и за рубежом. За 10-летнее существование Международного органного фестиваля «Органные вечера в Пицунде» благодаря Вам, Марина Николаевна, Пицунду с концертами посетили самые известные органисты России, Германии, Прибалтики, Армении и многих других стран.

Неоценим Ваш вклад в сохранение уникального Пицундского органа в послевоенный период, благодаря Вашим усилиям мы сегодня имеет возможность наслаждаться прекрасным звучанием инструмента.

За всеобщей популярностью, любовью многочисленных поклонников и признанием коллег стоит колоссальная работоспособность, высокий профессионализм и беззаветная преданность искусству. Искренность, интеллигентность и огромное личное обаяние сделали Вас любимицей публики.

Доброго Вам здоровья, реализации всех намеченных планов и неиссякаемого вдохновения!» – говорится в поздравительном адресе.





