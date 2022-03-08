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Абхазия Информ

ЮБИЛЕЙ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ АБХАЗИИ МАРИНЫ ШАМБА

Новости Вторник, 08 марта 2022 11:51
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ЮБИЛЕЙ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ АБХАЗИИ МАРИНЫ ШАМБА

Сухум. 8 марта 2022. Абхазия-Информ. И. о. министра культуры Республики Абхазия Динара Смыр поздравила   первую абхазскую органистку, Народную артистку Абхазии, кавалера ордена «Ахьдз-апша» III степени, художественного руководителя Государственного концертного зала Пицундского храма, солистку Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба Марину Шамба с юбилеем:

«Уважаемая Марина Николаевна!

От имени Министерства культуры Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Вы вносите большой личный вклад в развитие культуры и искусства, в приумножение богатых традиций отечественной культуры. Ваше творчество пользуется заслуженной популярностью не только в нашей стране, но и за рубежом. За 10-летнее существование Международного органного фестиваля «Органные вечера в Пицунде» благодаря Вам, Марина Николаевна, Пицунду с концертами посетили самые известные органисты России, Германии, Прибалтики, Армении и многих других стран.

Неоценим Ваш вклад в сохранение уникального Пицундского органа в послевоенный период, благодаря Вашим усилиям мы сегодня имеет возможность наслаждаться прекрасным звучанием инструмента.

За всеобщей популярностью, любовью многочисленных поклонников и признанием коллег стоит колоссальная работоспособность, высокий профессионализм и беззаветная преданность искусству. Искренность, интеллигентность и огромное личное обаяние сделали Вас любимицей публики.

Доброго Вам здоровья, реализации всех намеченных планов и неиссякаемого вдохновения!» – говорится в поздравительном адресе.



Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 08 марта 2022 11:53

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