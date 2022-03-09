К ЮБИЛЕЮ НАРОДНОЙ АРТИСТКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ МАРИНЫ ШАМБА

Сухум. 9 марта 2022. Абхазия-Информ. Жизнь и работа Марины Шамба неразрывно связаны с культурой и искусством Абхазии. Главным делом её жизни является развитие органной культуры в регионе. Ярким, действенным примером распространения и развития мировой культурной традиции является большой концертный орган, установленный в древнем абхазском историческом центре – Пицунде – в 1975 году.

Отметивший в 2020 году сорокапятилетний юбилей, орган стал необходимым, авторитетным и востребованным участником развития классической европейской культуры на восточном побережье Чёрного моря. За это время проведены тысячи концертов с участием исполнителей, композиторов, творческих коллективов мирового уровня. Проведена огромная работа по организации концертной жизни, техническому обслуживанию, ремонту уникального инструмента. И бóльшую часть всего этого обеспечила первая абхазская органистка, кавалер ордена Ахьдз-Апша («Честь и Слава») III степени, Народная артистка Республики Абхазия, первый директор, а затем художественный руководитель Пицундского органного зала, солистка Абхазской филармонии Марина Шамба.

В 1975 году в храме-музейном комплексе установлен величественный орган немецкой фирмы А. Шуке (ГДР). С этого времени история Абхазии как одного из центров культуры вышла на качественно новый уровень. Куратором строительства органа стал профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, доктор искусствоведения Леонид Исаакович Ройзман. К этому времени органостроительная фирма зарекомендовала себя как одна из лучших в классическом барочном направлении.

Орган, сохраняя типичную для фирмы архитектуру, логично вписан во внутренние объёмы зала. Великолепная акустика и качество выполнения инструмента и поныне являются факторами, выводящими концертный зал с органом в десятку лучших последней четверти XX века в Советском Союзе, наряду с органом Домского собора в Риге, органами Литвы, Эстонии, Украины, Чехословакии, Москвы, Ленинграда. В это время на пицундском органе играли музыканты почти всех европейских стран и, конечно же Советского Союза. Л.И. Ройзман с 1976 г. организовал ежегодные международные фестивали органной музыки, на которые приглашались лучшие мастера Европы и СССР.

В этот же период с этим чудесным инструментом – свидетелем и участником мировых культурных эпох, познакомилась талантливая абхазская пианистка Марина Шамба.

Рано ощутив музыкальное призвание, она полюбила звучание органа ещё в детстве, в грамзаписях. В семье с глубокими традициями, где музыка всегда была в почёте, не было сомнений о профессиональном пути юного музыканта. В 1971 году Марина поступила в Сухумское музыкальное училище в класс специального фортепиано (преподаватель Ашхараа Аида Григорьевна). Уже тогда, находясь под впечатлением органной музыки, студентка играла много произведений И.С. Баха (Хорошо Темперированный Клавир и др.). В репертуаре также были 24 прелюдии Д. Шостаковича, Детский уголок К. Дебюсси, вальсы, ноктюрны, этюды Ф. Шопена и многие другие произведения разных авторов. Успехи юного музыканта были по достоинству оценены – Марина закончила училище с отличием, с красным дипломом.

Поступление в Тбилисскую консерваторию стало очередным испытанием профессиональных навыков: принимали только отличников, при большом конкурсе на место. Марина закончила обучение в классе проф. Тавфелидзе Нателлы Давыдовны. Об уровне мастерства студентки можно судить по программам: Второй концерт С. Рахманинова, Сонаты В.А. Моцарта, Л.в. Бетховена, А. Скрябина, пьесы Ф. Шопена и, конечно же, музыка И.С. Баха. В камерном и концертмейстерском классах – произведения Г.Ф. Генделя, Д. Скарлатти, П. Чайковского, многих русских и советских композиторов.

С 1976 года началась профессиональная преподавательская деятельность в Сухумском музыкальном училище и филармонии. Управленческая работа – в качестве директора детской музыкальной школы при музыкальном училище.

Органная музыка неизменно сопровождала молодого исполнителя, педагога и руководителя. По словам М. Шамба органное звучание завораживает; древний инструмент как древний собор – знает много тайн человеческой души, говорит на понятном тебе языке, как своеобразная машина времени позволяет перенестись в эпохи позднего Средневековья, Ренессанса, барокко, Классицизма, Романтизма... С помощью органной музыки можно приобщиться к мировой цивилизации всех времён, преодолеть границы, стать частью мирового социума, лучше понять собственную историю и ощутить свою точку координат в мировом пространстве. На концертах пицундского органа Марина слушала игру Ройзмана, Шетелиха, Дигриса, Уйбо, Стамболцяна, Коняева, Седун, Галустян (Габрия) и приняла решение посвятить свою жизнь служению органной музыке, этому средству приобщения к сокровищам мировой культуры.

В 1983 году Марина приехала в Москву учиться у Л.И. Ройзмана. Близкое общение с маститым музыкантом ещё более убедило её в правильности выбранного пути. Маэстро стал не только учителем, но и мудрым наставником Марины Шамба.

Обучаясь в аспирантуре Московской консерватории, общаясь с лучшими музыкантами Советского Союза, Марина укреплялась в необходимости развития органной культуры Абхазии. Международные органные фестивали свидетельствовали о росте престижа Абхазии как одного из центров, где звучит старинная классическая музыка.

Воспринимая профессиональный и организаторский опыт своего учителя, Марина умело применяла и развивала его в условиях национальной республики. Здесь как нельзя лучше проявились особенности народа, менталитет которого заключается в переводе слова Абхазия как «Страна Души».

Первый самостоятельный концерт в Пицунде органистка дала в 1987 году, исполнив, наряду с бессмертными произведениями И.С. Баха – обработки абхазских народных песен, сделанные М. Невской и Е. Бутузовой. Под сводами древнего храма впервые зазвучали известные и любимые каждым абхазом мелодии, рождённые народным гением столетия назад. Авторы этих строк, присутствовавшие на концерте, могут засвидетельствовать, что дух и содержание народных песен великолепно соединились с тембрами органа, что подтвердило мысль о том, что орган – великий универсальный инструмент всех времён и народов. Впервые исполненные М. Шамба обработки отныне прочно вошли в её обширный репертуар и стали своеобразной визитной карточкой Абхазии в её зарубежных гастролях в Турции, Германии.

Но началась война…

Тяжкие испытания выпали не только на долю народа. Орган, этот величественный Посол Мира, пострадал от разрухи. Инструмент, тонко реагирующий на малейшее изменение температуры и влажности, требующий постоянного ухода высококвалифицированных специалистов, остался один на один с безжалостным безвременьем. Виктор Жиляков описал в этот период в статье «Вечер в Пицунде»: более двух лет в связи с военными событиями не играл пицундский орган. Когда однажды Марина вошла в зал и открыла орган, из него выбежали две крысы – бессменные спутницы войны. Голодные крысы повредили мехи. Ржавчиной покрылась механическая часть инструмента. Все, кто видел орган в таком плачевном состоянии, понимали, что восстановить его невозможно.

Но Марина верила, что орган ещё жив и его можно вернуть людям. Она стала обращаться к своим коллегам-органистам, искала органных мастеров, которые готовы были бы приехать в бедную послевоенную Абхазию. Ее поиски не прошли даром - приехали друзья из Нижнего Новгорода и вместе с ними Юрий Крячко, который работает в Германии на одном из заводов, где делают органы. Марина повела их в концертный зал. Мастера долго осматривали орган, совещались, потом снова осматривали. Узнав, что в концертном зале находятся специалисты, приехали представители руководства Гагры. Все напряженно ждали вердикта знатоков. Марина до сих пор помнит секунды, когда Юрий Крячко подошёл к ней и почти торжественным голосом сказал: «орган можно восстановить».

Что тут началось! Люди от радости стали обниматься, кто-то из работников собора принёс домашнее вино. Тут же соорудили стол. В тот же день в Германию в фирму «Шуке», которая в своё время устанавливала здесь орган, ушла телеграмма. В ней было всего несколько слов: «Пицундский орган жив! Подробности по факсу».

Германская фирма бесплатно выделила все необходимые запчасти, направила в Абхазию лучших специалистов.

Два месяца восстанавливали орган. В сентябре 1994 года в Гаграх появились объявления, приглашающие на первый после войны концерт органной музыки в исполнении Марины Шамба. Концерт был посвящен всем не вернувшимся с войны и приурочен к годовщине гибели мужа Марины (Адгур Инал-Ипа, представитель благородного княжеского рода Абхазии, талантливый физик, защищая Родину, погиб в последние дни войны – прим. авторов). Зал, рассчитанный на 400 мест, был переполнен. Люди стояли в проходах. [1, с. 2].

Так, благодаря самоотверженной работе Марины Шамба, был возрождён орган. Но её заслуги гораздо более значимы. Благодаря возрождённому органу был сохранен и защищён от разрухи и уничтожения сам храм. История в который раз помогла храму; и в этом заслуга конкретных людей. В настоящее время это – видный деятель культуры Абхазии – Марина Шамба.

Её послевоенная деятельность приобрела большие масштабы. Она возродила на новом уровне Международные органные фестивали, так необходимые сейчас для Абхазии. Жизнь трудно, но входила в нормальную колею, и здесь огромное значение приобрели органные концерты как важный символ возрождения культурной жизни.

Для того, чтобы лучше понимать ценность пицундского инструмента, обратимся к словам выдающихся органистов и мастеров еще советского времени. В книге отзывов, которую Марина Шамба хранит с 1976 года, Л.И. Ройзман оставил первую запись: «Играть на прекрасном Шуке-органе в превосходных акустических условиях бывшего храма – огромное художественное наслаждение… Внимание к организации концертов со стороны хозяев и руководителей – так же вызывает глубокое уважение и восхищение… Пусть много лет звучит под этими сводами замечательная музыка на радость нашему многонациональному народу» [3, л. 001-002]. Чтобы представлять, какой Процитируем также отзыв руководителя органного класса консерватории Киева, члена Совета по органостроению при министерстве культуры СССР, автора реконструкций органов Арсения Николаевича Котляревского (30 октября 1976 г.): «Посещение Пицунды интересовало меня не только как органиста-концертанта, но также как, не участвовавшего в приёмке этого органа и как руководителя органного класса Киевской консерватории. Впечатления богаты и разнообразны!

Органная музыка, звучащая на прекрасном органе фирмы Шуке (ГДР), естественно вписывается в интерьер старинного храма и удивительно уместна на древних землях Колхиды – между величественным горным хребтом и бескрайними просторами моря.

Акустические условия для органа в концертном зале – храме идеальны. Орган имеет интересную, удачную диспозицию и ярко выраженный индивидуальный облик. … Устойчивый интерес к органным концертам широчайших кругов слушателей, отдыхающих на кавказском побережье, свидетельствует о том, что Органный зал в Пицунде без сомненья становится одним из значительных очагов развития Советской органной культуры! – Заслуженный деятель искусств УССР, профессор Киевской консерватории А. Котляревский» [3, л. 004-005]. Отзыв корифея органной культуры Советского Союза Хуго Людвиговича Лепнурма (Эстония): «Орган в Пицунде – великолепный инструмент – который всегда радует исполнителя. Желаю, чтобы он остался и в таком состоянии как он есть! Благодарю мастеров! – Х. Лепнурм, 8 мая1978 г.» [3, л. 011 об.]. Рижские музыканты: «У Пицунды с Ригой много общего – Море, сосны, а также Рига славится Домским концертным залом, где звучит король инструментов – орган, как и в Пицундском храме. Великолепно, что на этом курорте человек восстанавливает как физические, так и духовные силы. Об этом свидетельствуют постоянно растущие ряды слушателей органной музыки. Очень радует то, что, неоднократно бывая в Пицунде, заново можно убедиться в том, что организация концертов, которые проходят на высоком художественном уровне, а также забота о сложном инструменте, находится в верных туках! – Солисты Латвийской гос. Филармонии, заслуженный артисты Латвийской ССР Леонора Дайне, Петерис Сиполниекс, 31 августа 1978 г.» [3, л. 014].

Куратор строительства органа Л.И. Ройзман поделился многолетним опытом эксплуатации органа и поддержания его в рабочем состоянии: «…Высококвалифицированный профилактический осмотр и ремонт (по существующей международной традиции) должен ежегодно (здесь и далее – подчёркнуто Л.И. Ройзманом – авторы статьи) осуществляться специалистами той фирмы, которая построила орган. Только при такой форме ухода, орган сможет функционировать многие десятилетия, не снижая качества своих деталей, труб и т. д… При такой постановке дела Ваш орган будет петь славу советскому искусству с неизменной силой и выразительностью! – проф. Л. Ройзман» [3, л. 037 об-038].

И по сей день, в своей управленческой деятельности Марина Шамба руководствуется требованиями и рекомендациями крупнейших профессионалов по ремонту, обслуживанию и эксплуатации органов. В настоящее время эти записи имеют особенное значение. Продолжим цитирование отзывов и замечаний величайших специалистов прошлого и современности, важных для всех сегодняшних мастеров, концертных исполнителей и чиновников в сфере культуры.

Куратор, художественный и технический специалист по строительству органов, и в частности, пицундского органа, органный мастер Московской консерватории Н.В. Малина: «…Орган храма, построенный фирмой А. Шуке – один из лучших органов СССР, исторический инструмент, сконструированный в последние годы жизни великим и вдохновеннейшим мастером – Гансом Иоахимом Шуке – одним из наиболее значительных мастеров мирового органостроения нашего времени, называемым часто в прессе и литературе «Зильберманом XX столетия». Чарующее звучание этого органа, вместе с прекрасной акустикой Храма, создаёт для слушателей благодарную почву.

Пицундская органная «точка», наряду с другими концертными залами Абхазии, является активным звеном в деле пропаганды мирового классического музыкального наследия, в деле культурно-эстетического воспитания.

Орган Храма несёт колоссальнейшую концертную нагрузку. В связи с особым климатом Пицунды это создаёт немалые сложности в эксплуатационном уходе за ним, в поддержании органа в постоянном хорошем концертном состоянии. Мне, члену государственной комиссии по приёмке этого органа по прошествии пяти лет, особенно заметно, насколько уже изношена игровая механика инструмента. При обычной концертной нагрузке такая степень износа наступает через 12-15 лет эксплуатации инструмента. В связи с такой особой интенсивностью использования органа необходима ежегодная профилактика органа мастерами фирмы-изготовителя. Такая регулярная профилактика будет гарантией своевременного (подчёркнуто Н.В. Малиной – авторы статьи) устранения некрупных, возникающих в процессе интенсивной работы органа, дефектов, поддержания в постоянном порядке строя и интонировки звуков всего инструмента, а также будет способствовать воспитанию местных кадров органных мастеров. Легче и дешевле вовремя обнаружить и устранить мелкий дефект в инструменте, чем, не обратив своевременного внимания, его «разрастание» и превращение в основательную неисправность – в таком случае может понадобиться даже демонтаж органа, что нарушило бы нормальный ритм жизни курорта с уже привычными и любимыми органными концертами.

Поэтому ежегодный профилактический осмотр явился бы предпосылкой бесперебойной работы органа на долгие годы… – Н.В. Малина, органный мастер Московской консерватории, органистка гос. Центрального музея музыкальной культуры им. Глинки. – 6 мая 1980 г.» [3, л. 039-040 об.].

Эти отзывы, рекомендации, профессиональные требования и условия эксплуатации органа продолжают быть актуальными и в настоящее время.

К началу двухтысячных годов Пицундский храм стал, благодаря Марине Шамба, важнейшим центром в развитии музыкальной культуры Абхазии. В последние десятилетия пицундский орган, его концерты стали существенным фактором национального и международного значения, внося немалый вклад и в экономику страны.

Марину Шамба можно без преувеличения назвать подлинным народным дипломатом, Послом Доброй Воли, укрепляющим престиж молодого, суверенного государства на международном уровне. Представители многих стран дают и будут давать органные концерты, они знакомятся с гостеприимными хозяевами и делятся своими яркими впечатлениями со своими соотечественниками. Таким образом, народная дипломатия Марины Шамба даёт свои важные плоды. В завершение статьи приведём цитату из одной из многочисленных статей, посвящённых её деятельности: «Вот и прозвучал последний аккорд «Органных вечеров в Пицунде» – аккорд мощный, завораживающий и оставляющий надежду на продолжение, на новые встречи.

Четыре волшебных дня, подаренные слушателям замечательными властителями органа, завершились Гала-концертом, в котором продемонстрировали своё искусство все участники фестиваля. Ещё раз подчеркну, что музыканты прибыли в Абхазию по приглашению художественного руководителя Органного зала в пицундском храме, первой абхазской органистки Марины Шамба. Это она в трудные послевоенные годы смогла добиться ремонта и настройки, а затем берегла и поддерживала творение фирмы Шуке в рабочем состоянии, как бы тяжело ей ни было тогда, как бы ни стенала душа её. И ей же, Марине Шамба принадлежит идея возрождения фестиваля «Органные вечера в Пицунде»… Завершился концерт блистательным выступлением Марины Шамба – прозвучала Абхазская рапсодия, которую в своё время посвятила самой Марине композитор Елена Бутузова.

На «бис» Марина Шамба исполнила Государственный гимн Республики Абхазия. Зал слушал его, стоя…» [4, с. 6].

Возрождённый Мариной Шамба международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде ежегодно приглашает гостей, за исключением 2021 года, когда из-за пандемии коронавируса были приостановлены все концертные мероприятия. Процитируем выдержки из некоторых рецензий прошлых фестивалей. 2017 год: Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия «Мы горды тем, что за это время фестиваль развивается и приносит славу и нашему органу, и тем музыкантам, которые приезжают к нам…География культуры нашей расширяется. Она открыта миру и лишена изоляции. И мы бесконечно благодарны Марине Николаевне Шамба, музыканту с европейской славой, талантливому музыканту и организатору за этот Фестиваль, за этот вклад в нашу культуру» [5]. «V Юбилейный международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде» - уникальное событие. В течение 6 дней Пицунда стала центром притяжения лучших органистов России. С 12 по 17 сентября 2017 года здесь выступили музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Барнаула, а также гость из Германии. Столь представительный форум не мог бы состояться, если бы не энтузиазм и подвижническая деятельность художественного руководителя фестиваля. Народной артистки РА Марины Шамба. Благодаря её авторитету фестиваль состоялся, и, как участница, хочу высказать за безупречную организацию огромную благодарность. Орган храма, эта художественная жемчужина Абхазии – в верных, заботливых, неравнодушных руках. А Марина Шамба, её исполнительский талант, заслуживает искренних аплодисментов и всяческой поддержки – Доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории, Главный редактор журналов «Орган», «Музыкальная жизнь», лауреат премии Москвы, Е.Д. Кривицкая» [6].

Две книги отзывов, сотни откликов восторженных и благодарных слушателей, профессиональных музыкантов и деятелей культуры – наилучшая оценка подвижнической деятельности Народной артистки Республики Абхазия Марины Шамба. Сегодня, несмотря на трудности пандемии, видный общественный деятель Марина Шамба полна творческих планов. Органная культура всегда является символом огромного творческого потенциала Абхазского народа. Пожелаем великолепному музыканту, талантливому организатору, прекрасному человеку здоровья, творческих успехов и долгих лет жизни!

Доктор искусствоведения, профессор А.Л. Усанова,

Заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор С.М. Будкеев

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