РУСДРАМ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ГАСТРОЛИ В МОСКВУ

Сухум. 9 марта 2022. Абхазия-Информ. С 9 по 12 марта на гастролях в Москве Государственный русский театр драмы имени Ф.А.Искандера покажет пять спектаклей текущего репертуара. Большой гастрольный тур в российскую столицу приурочен к 40-летию единственного русского театра Абхазии.

Так, в течение четырех дней на сцене Театрального центра «На Страстном» (Страстной бульвар, 8а, м. Пушкинская, Тверская, Чеховская) московским зрителям будет представлено пять спектаклей: «Не обо мне», «Кьоджинские перепалки», «Игрок», «Последний из ушедших» и «Радость вопреки всему».

Откроется гастрольная программа 9 марта показом недавней премьеры театра – спектаклем «Не обо мне» по пьесе Майи Тульчинской. Моноспектакль был поставлен для приглашенной звезды, актрисы Московского театра на Малой Бронной, заслуженной артистки России и Армении Веры Бабичевой. Режиссер постановки – ученица Григория Козлова и Юрия Бутусова Мария Романова, которая активно сотрудничает с Театром Искандера. Это спектакль о сегодняшнем дне, обо всем, что нас занимает, беспокоит, удивляет, пугает… При всей современности тем, затронутых в спектакле, он все-таки о вечном: о любви и одиночестве, о привязанностях и предательствах, о проблеме «отцов и детей», о смысле существования.

10 марта будет сыграна комедия Карло Гольдони «Кьоджинские перепалки», в постановке известного российского режиссера Александра Коручекова. Одну из лучших комедий Карло Гольдони режиссер превратил в многофигурную живописную фреску, многоголосый ансамбль, галерею ярких мужских и женских характеров. Обуреваемые любовью и ревностью, искренние и лукавые, добрые и задиристые, яркие и эмоциональные – кьоджинцы буквально не могут жить спокойно. Пустяковая ссора приводит два соседских семейства к нешуточному противостоянию, развивающемуся со скоростью урагана и затягивающему всех в весёлую и бесконечную неразбериху. Яркая форма позволяет создавать запоминающиеся образы, а южный темперамент актёров гарантирует правду характеров персонажей. Кипение страстей часто заводит их в комические ситуации, но в итоге, конечно, приводит к счастливому финалу – свадьбам – и сразу трём, «веселым и пьяным». В ярком и смешном спектакле, лауреате международных конкурсов занята вся молодежь театра и заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания.

11 марта при участии Тульского государственного хора быдет показан спектакль «Игрок» Ф.М. Достоевского (пьеса Эли Джикирба) в постановке Антона Киселюса. Автору инсценировки, абхазской писательнице Эле Джикирба, удалось, сохранив основные сюжетные линии произведения, создать динамичную и остросюжетную адаптацию. Спектакль сопровождается исполнением «Реквиема» Моцарта Тульским государственным хором. Благодаря участию хора, действу придается поистине античный масштаб. В роли Алексея Ивановича – Гурам Квициния, Бабуленька – заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири, Полина – Милана Ломия.

12 марта буду сыграны сразу два спектакля. В 14.00 – моноспектакль Османа Абухба «Последний из ушедших» по знаменитому роману классика абхазской литературы Баграта Шинкуба. Режиссер-постановщик спектакля и автор инсценировки романа – заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. Перед зрителями пройдут страницы истории убыхов – народа, который издавна жил на побережье Западного Кавказа, по соседству с абхазами и адыгами. В 1864 году убыхи в результате Кавказской войны, погрузившись на турецкие корабли, покинули отчие края. Прошел всего один век, и народ с богатым и мужественным прошлым исчез с лица земли… Голод, болезни, насильственная ассимиляция сделали свое жестокое дело. Главный герой – Зауркан Золак – это последний из ушедших убыхов. Отличающийся редким здоровьем, физической силой и цепкой памятью, он помнил еще время переселения своего народа в Турцию. Его полный драматизма рассказ о народе, потерявшем родину, лег в основу спектакля.

А уже вечером 12 марта, в 20.00 – спектакль «Радость вопреки всему» по стихотворениям и текстам Федерико Гарсиа Лорки в постановке Марии Романовой.Федерико Гарсиа Лорка был не только великим поэтом и драматургом, но и обладавшей магнетической притягательностью личностью. В спектакле Марии Романовой молодые актёры Театра Искандера вместе со зрителями отправятся в путешествие во вселенную Лорки, сотканную из поэзии, прозаических текстов, интервью и размышлений, и главное – из уникальной личности Автора. Магическая атмосфера, создаваемая живой, искренней актёрской эмоцией, вулканически чувственная поэзия Лорки, его пронзительные письма к друзьям, остроактуальные мысли о театре, танце, красоте… Всё это переплавлено в стильное и цельное действо – великолепный образец современного театра. В какой-то момент даже кажется, что актеры говорят о себе, признаются в любви к профессии, а испанский театр «Ла Баррака» Лорки вполне закономерно ассоциируется с сухумским театром Искандера, в котором царит та же творческая атмосфера. В спектакле «Радость вопреки всему» заняты лучшие молодые артисты театра.

Билеты на гастрольные спектакли доступны в кассах Театрального центра «На Страстном», в городских билетных кассах, а такжепо ссылке.

Гастроли в Москве пройдут при поддержке компании «Мистраль» и лично Беслана Родионовича Агрба и компании «А-Мобаил» – Евгения Яковлевича Паланта, Бориса Беслановича Барциц.