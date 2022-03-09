ФАКУЛЬТАТИВ ПО АНТИЧНОЙ АБХАЗИИ

Сухум. 9 марта 2022. Абхазия-Информ. Национальная библиотека Республики Абхазия совместно с Управлением образования города Сухум, при участии художника ГЕНЭрген, запустили образовательный проект по античной истории Абхазии для учащихся 10-х классов средних школ столицы.

Запланировано провести более пятнадцати факультативных мастер-классов в которых автор триптиха «Маска Диоскуров» раскроет образы изображённые в семи фрагментах одноимённого триптиха и расскажет о их мифологической подоплеки в истории образования Диоскуриады.

Триптих «Маска Диоскуров» в декабре прошлого года был передан Министерству культуры Абхазии и на постоянной основе размещен в холле 4-го этажа Национальной Библиотеки.

По мнению участников проекта, факультативный мастер класс с использованием произведения искусства будет способствовать не только запоминанию учебного материала, но и предложенными средствами поможет формированию у школьников устойчивых визуальных образов по предмету изучения, что так же будет способствовать и общему развитию эстетической грамотности подрастающего поколения.