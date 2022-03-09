Сухум. 9 марта 2022. Абхазия-Информ. 11 марта 2022 года с 13 до 15 часов на стадионе «Динамо» в Сухуме пройдет акция в поддержку действий Российской Федерации по обеспечению мира и порядка на территории ДНР и ЛНР, а также денацификации и демилитаризации Украины.

Соответствующее распоряжение «О проведении массового мероприятия на территории г. Сухум» подписал глава Администрации Сухума Беслан Эшба на основании многочисленных обращений граждан, инициативных групп, общественных организаций, политических партий, при поддержке президента Республики Абхазия и в соответствии с законами РА «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» и «О порядке проведения массовых мероприятий в Республике Абхазия».

Участники мероприятия обязаны соблюдать общественный порядок.

УВД Сухума будет обеспечивать охрану общественного порядка во время проведения мероприятия.

Контроль над выполнением распоряжения возложен на заместителя главы администрации Сухума