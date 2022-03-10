ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 108 ЧЕЛОВЕК

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 27 пациентов, в тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.

Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 240 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 108 из них.

В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 4, в Гагрской ЦРБ – 8, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 5 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ умер мужчина 80 лет.

В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 65 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52610 человек.

Зарегистрировано 661 летальных случаев. Выздоровели 47523 человека.