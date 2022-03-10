АБХАЗИЯ ГОТОВА ОКАЗАТЬ НАРОДУ РОССИИ ВСЕМЕРНУЮ ПОДДЕРЖКУ

Сухум. 10 марта 2022. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил о готовности республики оказать всемерную поддержку народу России. «Хотел бы выразить слова благодарности руководству Российской Федерации за неизменную помощь, оказываемую Абхазии на протяжении многих лет. Мы готовы оказать народу России всемерную поддержку – всем, чем мы располагаем. Вы знаете, что мы признали независимость Донецкой и Луганской народных республик, приняли определенное количество беженцев из этих республик, и готовы в этом ключе работать и дальше. Мы готовы в случае необходимости оказать и иную поддержку», – сказал Бжания в среду на встрече с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем в Сухуме.

В свою очередь Вольвач назвал признание Абхазией независимости республик Донбасса «важным шагом» и выразил благодарность президенту и республике за это.

«Сегодня тоже еще одно историческое событие произошло, Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика установили дипломатические отношения. Тоже очень важный, серьезный этап», – сказал замминистра экономического развития РФ.

Вольвач также выразил руководству Абхазии благодарность за то, что беженцев из ДНР и ЛНР «очень комфортно и безопасно разместили, им оказывается вся необходимая помощь и поддержка».

«Я также знаю, что вы регулярно направляете гуманитарную помощь республикам, что тоже очень важно и ценно», – добавил он.

Вольвач отметил, что поддержка и помощь Республике Абхазия остается одним из важнейших международных приоритетов для России.

«Очень важно, чтобы мы продолжали социально-экономическое сотрудничество. Для Российской Федерации поддержка и помощь Республике Абхазия остается и будет оставаться одним из важнейших международных приоритетов», – сказал Вольвач.

По его словам, в короткие сроки разработана новая по структуре инвестпрограмма содействия развитию Абхазии до 2025 года.

«Реализация основных положений этой программы должна стать залогом того, чтобы экономика Абхазии укрепилась, бюджетная обеспеченность повысилась, уровень жизни населения тоже возрос. Мы будем делать все для того, чтобы заложенные параметры программы были выполнены», – подчеркнул замминистра экономического развития РФ.

По данным управления капстроительства Абхазии, инвестиционная программа, рассчитанная на три года (2020-2022), составляет 4 млрд 010 млн рублей, из них в 2020 году - 1 млрд 310 млн рублей, в 2021 и 2022 годах - по 1 млрд 350 млн рублей. Речь идет, в основном, об инфраструктурных проектах, решении вопросов энергетики, строительстве социальных объектов.

Параметры новой программы, рассчитанной на следующие три года, пока не сообщались.