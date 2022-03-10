ДЕПУТАТЫ СГС ПРИЗВАЛИ СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ ПОДДЕРЖКИ ДЕЙСТВИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 10 марта 2022. Абхазия-Информ. 11 марта в Сухуме пройдет акция в поддержку действий Российской Федерации по обеспечению мира и порядка на территории ДНР и ЛНР, а также денацификации и демилитаризации Украины. Депутаты Сухумского городского Собрания обратились к своим избирателям с призывом принять участие в мероприятии. В обращении, в частности, говорится:

«Мы уверены, что абсолютное большинство жителей Сухума доверяют российской армии. И это вполне понятно. Российские военные который год стоят на границе недружественной нам Грузии, рискуя своей жизнью они, вместе с абхазской армией и пограничниками, охраняют мир на нашей земле.

В 2008 году они сделали всё возможное, чтобы принудить к миру власти Грузии, благодаря российским военным у населения Южной Осетии и Абхазии появилась реальная возможность жить в мире, трудиться, поднимать экономику, восстанавливать разрушенное в период войны, решать социальные проблемы.

Сегодня мы уверены, что президент России стремится сохранить жизни среди мирного населения на Украине. Ведутся переговоры, организуются гуманитарные коридоры, чтобы вывести из-под огня мирных жителей.

Мы очень надеемся, что военные действия прекратятся в ближайшее время, но для этого надо всем миром призвать власти Украины уважать выбор жителей ДНР и ЛНР и начать выполнять российские требования.

Владимир Путин всё время подтверждает готовность России к диалогу с украинскими властями и зарубежными партнерами для урегулирования конфликта. Мы надеемся, он будет услышан.

Именно для этого необходимо принять участие в митинге. Мы за то, чтобы не гибли невинные дети и женщины, за то, чтобы не гибли мирные люди.

Мир должен услышать, что мы доверяем российским военным, которые сегодня защищают от геноцида беззащитных людей, женщин и детей на протяжении восьми лет подвергавшихся обстрелам со стороны ВСУ, карательных батальонов, неонацистских формирований.