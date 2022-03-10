РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ И ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА УСТАНОВИЛИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Республикой Абхазия и Донецкой Народной Республикой.

Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика поддерживают курс Российской Федерации, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Республика Абхазия и Донецкая Народная Республика поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений и руководствуются намерением развивать взаимодействие в интересах народов двух государств на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности, и других общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций.