ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ С РЕСПУБЛИКОЙ НИКАРАГУА

С абхазской стороны в мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Одиссей Бигвава, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Республике Никарагуа Инар Ладария, и.о. министра культуры Динара Смыр, замминистра просвещения и языковой политики Ада Кварчелия, замруководителя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Мадина Воуба, начальник Департамента Латинской Америки, Азии и АТР МИД Мадина Зухба, координатор по культурным связям МИД Сария Джопуа.



С никарагуанской стороны во встрече приняли участие Советник по инвестициям, торговле и международному сотрудничеству Администрации президента Лауреано Ортега Мурильо, заместитель министра иностранных дел Арлетт Маренко Меса, генеральный содиректор Никарагуанского института культуры (INC) Луис Моралес, советник президента по вопросам образования Сальвадор Ванегас, генеральный директор Национального театра им. Рубена Дарио Рамон Родригес, координатор Сандинистской молодежи Милтон Руис, руководитель культурного движения Леонеля Ругамы Оскар Перес.



В ходе встречи состоялось обсуждение текущего сотрудничества между министерствами в соответствии с утвержденной сторонами в ноябре прошлого года программой совместных мероприятий на 2022 год.



В своей приветственной речи Одиссей Бигвава подчеркнул особую значимость абхазо-никарагуанских отношений, а также отметил, что за годы сотрудничества между двумя государствами сформировались крепкие узы дружбы, основанные на взаимодоверии и уважении.



Он акцентировал внимание на том, что происходит уверенное развитие абхазо-никарагуанского политического диалога и расширение двусторонней договорно-правовой базы, а повестка межгосударственного общения насыщается новыми проектами и направлениями деятельности. Важным фактором в данной работе является также начало работы посольства Республики Абхазия в Никарагуа.



В ходе видеоконференции выражена убежденность в том, что реализация запланированных в рамках Программы совместных мероприятий на 2022 год будет способствовать дальнейшему развитию и углублению на стабильной и долгосрочной основе двустороннего сотрудничества в интересах народов Абхазии и Никарагуа.