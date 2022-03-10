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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Четверг, 10 марта 2022 12:27
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ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 10 марта 2022. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии состоялась встреча министра иностранных дел Абхазия Инала Ардзинба с министром иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрием Медоевым.

Во встрече приняли участие секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, замминистра иностранных дел Ираклий Тужба, чрезвычайный и полномочный посол Республики Южная Осетия в Республике Абхазия Олег Боциев и советник министра иностранных дел Республики Южная Осетия Сергей Тадтаев.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по ключевым аспектам абхазо-югоосетинского сотрудничества, а также по дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия. 

Ключевой темой встречи стало обсуждение вопроса развития ситуации на Украине. Стороны выразили поддержку действиям Российской Федерации по проведению специальной военной операции, направленной на защиту мирных жителей Донбасса.

По итогам переговоров министров было принято совместное коммюнике.

Абхазская и Югоосетинская стороны подтвердили стремление к укреплению взаимодействия между Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия в сферах, представляющих взаимный интерес, на благо народов обоих государств. 

Абхазская и югоосетинская стороны подтвердили приверженность к достижению широкого международного признания. 

Министры призывают Республику Грузия признать государственный суверенитет и независимость Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. 

Абхазская и югоосетинская стороны заявили о твердом намерении достижения подписания юридически обязывающего соглашения о международных гарантиях неприменения силы со стороны Республики Грузия между Республикой Грузия и Республикой Абхазия, а также между Республикой Грузия и Республикой Южная Осетия. 

Стороны выразили поддержку действиям Российской Федерации по проведению специальной военной операции, направленной на защиту мирных жителей Донбасса. 

Стороны поддерживают признание суверенитета и независимости Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. 

Министры высказали приверженность к установлению многополярной системы международных отношений и предоставлению права высказывания позиций Республики Абхазия и Республики Южная Осетия на площадке Организации Объединенных Наций.

Также отмечена важность продолжения регулярных абхазо-югоосетинских межмидовских консультаций по многосторонней тематике.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 10 марта 2022 12:33

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