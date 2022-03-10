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Абхазия Информ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА, РАЗРАБОТАННЫЕ С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 10 марта 2022 12:36
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ БИЗНЕСА, РАЗРАБОТАННЫЕ С УЧАСТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АБХАЗИИ

Сухум. 10 марта 2022. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате прошла встреча, на которой представители бизнес-сообщества – члены ТПП, обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с введением антироссийских санкций.

«То, что сегодня происходит в мире всем известно, поэтому палата выступает в защиту интересов предпринимателей, в столь сложный для экономики Абхазии период. Особое внимание, как мы считаем, необходимо уделить предприятиям и организациям, занимающимся импортозамещением. ТПП готова задействовать все имеющиеся у нее рычаги для привлечения к сотрудничеству российских компаний и компаний дружественных России и Абхазии стран, чтобы восполнить дефицит продуктов и товаров, попавших под санкции», – подчеркнул вице-президент ТПП Астамур Гагулия.

Предприниматели отмечали, что часть из них уже приостановила свою деятельность из-за отсутствия сырья, сложностей с доставкой спецоборудования, транспортными и другими проблемами.

Позвучало предложение, как альтернативу, рассмотреть логистическое направление поставок помимо России и через Турцию.

Речь также шла и о необходимости поддержки предпринимателей со стороны государства, как это было в 2021 году в карантин из-за ковида.

На встрече отмечалось, что в России с 1 марта уже введены новые меры поддержки российского бизнеса, в том числе и в сфере налогообложения.

Кроме того, как считают предприниматели, с учетом предстоящего курортного сезона, необходимо мобилизовать имеющиеся возможности и создать запас продуктов, чтобы обеспечить продовольственную безопасность.

Особое внимание следует уделить и развитию сельского хозяйства.

«В столь сложное для всех время, защита предпринимателей должна осуществляться на уровне государства. Локомотив любой экономики – это торговля, поэтому власти любой страны лоббируют интересы торговли и контролируют товарооборот. Нужен комплекс мер по выходу из ситуации с наименьшими потерями», – говорили представители бизнеса.

На встрече были выработаны следующие предложения правительству:

предоставить кредитные каникулы для предприятий-участников ВЭД по кредитам, выданным до февраля 2022 года;

 оказать финансовую поддержку в виде субсидирования части затрат по уплате процентов по кредитам, с целью пополнения оборотных и приобретения основных средств;

 пересмотреть перечень и таможенные тарифы при ввозе специализированного оборудования и комплектующих, необходимых для осуществления производственных процессов, а также торгового оборудования;

 сделать доступным финансирование по программе кредитования субъектов предпринимательства;

 упростить доступ к кредитно-финансовым ресурсам юридическим лицам, имеющим положительную кредитную историю, с помощью облегчения процедуры предоставления заемных средств в части перечня документов, залоговых обязательств и банковских гарантий;

 предоставить краткосрочные и среднесрочные кредитные средства, а также кредитную линию с процентной ставкой 12% годовых для стабильно функционирующих предприятий;

 ввести механизм предоставления отсрочки по уплате таможенных платежей (в т.ч. НДС) импортерам, не имеющим просроченных задолженностей и отрицательной финансовой истории с предоставлением на выбор условий оплаты и возможностью досрочного погашения:

• отсрочить платежи до 14 дней без начисления процентов;


• отсрочить платежи до 60 дней – краткосрочное кредитование со ставкой 12% годовых;

• отсрочить платежи до 6 месяцев – среднесрочное кредитование со ставкой 12% годовых.

 ввести налоговые льготы в связи с ухудшением финансового положения налогоплательщиков в результате введения санкций против РФ и роста курса валют, в виде отсрочки платежей, а также при несвоевременной уплате налоговых обязательств – не начисления пени и пересмотр механизма закрытия счетов;

 применить нулевые ставки подоходного налога по полученным доходам заимодателя в случае привлечения предприятием частных средств в виде займов;

 применить нулевые ставки налога на прибыль при привлечении российских транспортных компаний (фрахт), а также применение нулевой ставки налога на прибыль и подоходного налога при привлечении специалистов из РФ, обслуживающих специализированное оборудование производственного и торгового назначения;

  установить мораторий до конца 2022 года на проведение всевозможных проверок.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 10 марта 2022 12:44

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