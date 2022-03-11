СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ АБХАЗО-РОССИЙСКОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 11 марта 2022. Абхазия-Информ. Совместное совещание провели премьер-министр Александр Анкваб и заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач, возглавляющий российскую делегацию. С абхазской стороны во встрече приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристиана Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, руководство «Черноморэнерго» и Управления капитального строительства.





Стороны обсудили вопросы: реализации в 2021 году Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, об оказании в 2022 году финансовой помощи на цели социально-экономического развития, о реализации соглашений, заключенных в развитие Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве.

В 2022 году планируется полное завершение Инвестпрограммы за 2020-2022гг. по 26 мероприятиям и по трем мероприятиям Инвестпрограммы за 2017-2019гг.

В целях эффективной реализации инвестпрограмм, недопущения остатков неосвоенных средств абхазской стороной было предложено внести изменения в порядок определения сметной стоимости при разработке соответствующей документации для объектов, финансируемых в рамках инвестпрограмм содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия, которые позволят учитывать фактические затраты, необходимые для осуществления строительства, реконструкции или капитального ремонта объектов. Соответствующее предложение уже направлено российской стороне.

Складывающаяся ситуация с постоянным ростом цен создает риски удорожания сметной стоимости объектов, завершение которых планируется в текущем году. В этой связи предложенный абхазской стороной механизм позволит оперативно принимать решения.

На совещании обсуждались вопросы подготовки двусторонних документов, направленных на: повышение заработной платы работников бюджетной сферы; осуществление бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности в рамках Инвестпрограммы; поддержку системы кредитования малого предпринимательства; поддержку проектов в сфере сельского хозяйства и промышленности; реализацию программы льготного кредитования; создание системы администрирования налогов; создание системы администрирования налогов с использованием кадастровой оценки.

Исходя из общего понимания ситуации и намерения выстроить более эффективную систему управления реализацией мероприятий в рамках финансовой помощи, оказываемой Российской Федерацией, стороны условились проработать проблемные вопросы.

На встрече особое внимание было уделено энергообеспечению республики.