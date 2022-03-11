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Абхазия Информ

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Новости Пятница, 11 марта 2022 06:27
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ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Сухум. 11 марта 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб принял делегацию Республики Южная Осетия во главе с министром иностранных дел РЮО Дмитрием Медоевым.

Делегация прибыла в Абхазию для наблюдения за предстоящими в республике парламентскими выборами. 

Александр Анкваб и Дмитрий Медоев с удовлетворением отметили крепнущие между братскими странами контакты, взаимодействие по целому ряду направлений сотрудничества.

Стороны констатировали полную поддержку Абхазией и Южной Осетией действий Российской Федерации в отношении признанных республик Донбасса и специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины. 

По словам премьер-министра, в абхазском обществе однозначная позиция по этой проблеме. И это мнение будет выражено завтра на митинге поддержки, который пройдет в Сухуме.

Стороны проинформировали друг друга о мерах поддержки народов Донецкой и Луганской республик, в том числе и в вопросе оказания гуманитарной поддержки беженцам, прибывшим в Абхазию и Южную Осетию.

Александр Анкваб выразил благодарность главе югоосетинского МИДа и всей делегации за участие в процессе наблюдения над выборами депутатов Парламента Абхазии, которые состоятся в субботу, 12 марта.

Во встрече приняли участие заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Абхазии Олег Боциев.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 11 марта 2022 06:29

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