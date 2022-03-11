УСТАНОВЛЕНЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
Сухум. 11 марта 2022. Абхазия-Информ. Республика Абхазия и Луганская Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами.
В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между Республикой Абхазия и Луганской Народной Республикой.
Республика Абхазия и Луганская Народная Республика поддерживают курс Российской Федерации, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины.
Республика Абхазия и Луганская Народная Республика поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений и руководствуются намерением развивать взаимодействие в интересах народов двух государств на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности и других общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций.
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