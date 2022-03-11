ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 52686 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 10 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 205 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 76 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.