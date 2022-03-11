ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 52686 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 10 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 205 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 76 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 пациента, в тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 5, в Гагрской ЦРБ – 9, 1 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента.
В Гудаутской ЦРБ умер мужчина 73 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52686 человек.
Зарегистрировано 662 летальных случая. Выздоровели 47668 человек.
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