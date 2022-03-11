ГЕНПРОКУРАТУРА АБХАЗИИ ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД

На коллегии присутствовали: секретарь Совета безопасности Шамба С.М., и.о. председателя Верховного суда Касландзия А.А., первый заместитель председателя Службы государственной безопасности Ахиба Т.И., министр внутренних дел РА Бутба В.С.

Сухум. 11 марта 2022. Абхазия-Информ. Генеральная прокуратура Республики Абхазия под председательством генпрокурора Агрба А.Н. провела расширенную коллегию по итогам работы органов прокуратуры за 2021 год.

С информацией о состоянии законности и правопорядка в Республике Абхазия и о проделанной работе по их укреплению выступил первый заместитель генерального прокурора Квициния Д.Г.

Он отметил, что в отчетный период работа была сосредоточена на вопросах соблюдения налогового, бюджетного законодательства, законодательства о здравоохранении, административного законодательства и иных нормативно-правовых актов. Значительное внимание уделено соблюдению бюджетного и иного законодательства, как в рамках плановых проверок, так и по материалам Контрольной палаты Республики Абхазия.

С отчетом о проделанной работе также выступили - заместитель генерального прокурора Тыркба Р.Л., начальники управлений Генпрокуратуры, прокурор города Сухум, прокуроры районов.

Слово было предоставлено секретарю Совета безопасности Шамба С.М., первому заместителю председателя Службы государственной безопасности Ахиба Т.И.

По результатам Коллегии принято решение, которое в последующем будет направлено начальникам управлений и отделов Генеральной прокуратуры, прокурорам на местах, для исполнения.

Коллегия решила:

- управлению по надзору за исполнением законодательства, прокурорам районов, г. Сухум и приравненным к ним прокурорам при планировании проверок определять наиболее приоритетные направления надзорной деятельности, осуществлять надзор с учетом анализа выявляемых нарушений законов. С учетом количества выявляемых нарушений акцентировать внимание в области экономических нарушений и усиления надзора за соблюдением бюджетного, земельного, налогового, таможенного, природоохранного законодательства, а также, законодательства, регулирующего порядок прохождения военной службы.

В целях своевременного и полного принятия мер по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности, возмещению вреда и восстановлению нарушенного права, активнее применять элементы прокурорского реагирования, максимально использовать полномочия, предусмотренные Законом РА «О прокуратуре РА»;

- прокурорам районов, г. Сухум и приравненным к ним прокурорам усилить деятельность органов прокуратуры по надзору за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних, обратить внимание на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, строгое соблюдение законности по делам о несовершеннолетних. Регулярно проверять исполнение законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по решению проблем их правовой защиты комиссиями и ПДН;

- прокурорам районов, г. Сухум и приравненным к ним прокурорам усилить деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, повысить качество и эффективность проводимых антикоррупционных экспертиз, принять конкретные меры по своевременному предупреждению коррупционных правонарушений, устранению причин и условий, способствующих им; принять меры по координации деятельности правоохранительных органов на местах, в целях усиления борьбы с коррупцией, и эффективной реализации полномочий по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений коррупционной направленности и иных коррупционных правонарушений;

Военному, транспортному и природоохранному прокурорам систематически проводить мониторинг издаваемых в поднадзорных органах и учреждениях нормативных правовых актов, в том числе организационно-распорядительных документов, регламентирующих их деятельность, в целях проведения антикоррупционной экспертизы в соответствии с требованиями Закона РА «О противодействии коррупции»;

- прокурорам на местах и приравненным к ним прокурорам, их заместителям:

осуществлять постоянный и действенный надзор за неукоснительным исполнением органами дознания и предварительного следствия требований Уголовного-процессуального кодекса Республики Абхазия и иных нормативных актов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях;

мерами прокурорского надзора осуществлять своевременное предупреждение, выявление и устранение нарушений законов в деятельности органов дознания и предварительного следствия, защиту прав и законных интересов лиц, пострадавших от преступлений;

усилить надзор в части соблюдения сроков предварительного следствия и своевременного принятия процессуальных решений по уголовным делам; анализировать причины продления сроков следствия, пресекать факты неоднократного продления срока расследования по одним и тем же основаниям;

координировать работу правоохранительных органов при проведении расследования по делам о незаконном обороте наркотических средств;

принять конкретные меры по обеспечению реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности по выявлению, пресечению и расследованию преступлений коррупционной направленности;

следственным органам улучшить качество процессуальных проверок по фактам самоубийств и покушений на самоубийство, выявлять причины и условия, способствовавшие их совершению;

- прокурорам районов, г. Сухум и приравненным к ним прокурорам обеспечивать прокурорское реагирование по каждому случаю вынесения незаконного и необоснованного судебного постановления; в связи с ростом рассмотренных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств усилить работу по профилактике преступлений в этой сфере;

- прокурорам на местах по линии гражданского судопроизводства существенно повысить качество работы по выполнению плановых мероприятий, исключив формальный подход, не ограничиваясь лишь фиксацией нарушений действующего законодательства, принимая соответствующие меры по устранению выявленных нарушений, установив за их реализацией действенный контроль и строгий спрос. При этом, считая негативной практику безрезультативности принятия прокурорами одних и тех же актов реагирования, необходимо переходить на применение более строгих прокурорских мер реагирования. Необходимо совершенствовать работу по рассмотрению обращений граждан. Особое внимание должно быть уделено фактам нарушения прав социально незащищённых категорий граждан, повышая ответственность прокуроров за качество таких проверок, поставить дело таким образом, чтобы каждое такое обращение получило объективное и окончательное разрешение в той прокуратуре, к компетенции которой относится решение вопроса;

- Управлению международно-правового сотрудничества обратить внимание на необходимость совершенствования и расширения правовой базы международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Абхазия; усилить надзор за обеспечением выполнения соглашений, иных обязательств и реализации прав, вытекающих из международных договоров и законодательства Республики Абхазия по вопросам выдачи, правовой помощи по уголовным делам, а также по другим вопросам международного сотрудничества, относящимся к компетенции органов прокуратуры;

- обеспечить эффективность Координационной деятельности правоохранительных органов Республики Абхазия; добиваться полного исполнения решений Координационных совещаний:

- начальникам управлений и отдела Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, прокурорам районов, г. Сухум и приравненным к ним прокурорам обеспечить надлежащий контроль и исполнение организационно-распорядительных документов Генерального прокурора, решений коллегии Генеральной прокуратуры РА.

Контроль за исполнением решения коллегии возложить на заместителей Генерального прокурора Республики Абхазия по направлениям деятельности.