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Абхазия Информ

КОНЦЕРТ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ДНР И ЛНР

Новости Пятница, 11 марта 2022 07:02
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КОНЦЕРТ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ДНР И ЛНР

Сухум. 11 марта 2022. Абхазия-Информ. Концерт, организованный Управлением культуры Администрации города Сухум для беженцев из ДНР и ЛНР, состоялся в пансионате «Айтар».

«Женщинам, покинувшим свои дома ради спасения детей нужна поддержка. Мы, пережившие подобное, хорошо понимаем, как важно верить, что всё будет хорошо. За долгих 8 лет, когда приходилось терпеть обстрелы, бегать с детишками в подвалы, люди очень устали. Поэтому мы пришли к беженцам в Международный женский день 8 Марта и постарались создать атмосферу праздника», – рассказала начальник Управления культуры Наала Хашиг.

Женщинам вручили букеты цветов, детям игрушки, а затем для них пели Артур Лакрба, Мана, Дмитрий Пипия, Саида Габния, Хатуна Тарба. Выступления популярных абхазских певцов беженцам очень понравились, встречали и провожали бурными аплодисментами. Они были в восторге и от выступлений детского хореографического ансамбля «Яйрума» и шоу-группы «Амца».

В мероприятии принял участие заместитель главы администрации столицы Автандил Сурманидзе, который отметил, что сложная ситуация сделала людей беженцами. Им важно знать, что здесь, в Сухуме, к ним искренне по-доброму относятся, помогают. Такие мероприятия всех объединяют и  вселяют надежду.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 11 марта 2022 07:02

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