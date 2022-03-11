ПРОДАЖА «БАСЛАТ-ГЭС» ПРИЗНАНА НЕЗАКОННОЙ

Сухум. 11 марта 2022. Абхазия-Информ. Судебной коллегией Верховного суда Республики Абхазия под председательством судьи Лии Адлейба, в составе судей Екатерины Онищенко и Тимура Шония вынесено решение по административному исковому заявлению Генерального прокурора Республики Абхазия.

Судом признаны недействующими Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия от 04 марта 2020 года «Об имущественном комплексе «Баслат-ГЭС» и от 16 апреля 2020 года «О включении имущественного комплекса «Баслат-ГЭС» в перечень объектов, подлежащих приватизации и утверждении условий его приватизации», а также Постановление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия от 19 июня 2020 года «Об утверждении дополнительного перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации и условий их приватизации».

Генеральный прокурор Республики Абхазия обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц. Административным ответчиком по делу являлось Народное Собрание – Парламент и Кабинет Министров Республики Абхазия, а заинтересованными лицами Министерство экономики, Госкомитет по управлению госимуществом и приватизации, РУП «Черноморэнерго» и ООО «КаРо».

Согласно договору купли-продажи имущественного комплекса «Баслат-ГЭС» от 25 августа 2020 года собственником гидроэлектростанции является ООО «КаРо».

Настоящее решение Верховного суда Республики Абхазия может быть обжаловано сторонами в кассационную коллегию по административным делам Верховного суда Республики Абхазия.