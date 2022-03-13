ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 47 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 13 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 12 марта проведено у 70 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 47 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 17 пациентов, в тяжелом состоянии 3 человека, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.