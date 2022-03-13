ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 47 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 13 марта 2022. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 12 марта проведено у 70 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 47 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 17 пациентов, в тяжелом состоянии 3 человека, состояние здоровья 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 4, в Гагрской ЦРБ – 10, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 4 пациента.
В Гудаутской ЦРБ скончались двое мужчин 74 и 86 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 52811 человек.
Зарегистрировано 666 летальных случаев. Выздоровели 47845 человек.