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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА, ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Новости Воскресенье, 13 марта 2022 18:54
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА, ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ

Сухум. 1з марта 2022. Абхазия-Информ. По месту временного проживания Еник Джоника Гариковича 1969 г.р. в п. Цандрипш сотрудниками милиции изъято незаконно приобретенное и хранимое без цели сбыта наркотическое вещество в крупном размере – маковая солома, а так же завернутая в отдельный бумажный сверток марихуана. При дальнейшем осмотре спального помещения обнаружен и изъят изготовленный кустарным способом револьвер калибра 5,6 мм с патронами к нему.

Оперативные мероприятия провели сотрудники отдела уголовного розыска совместно с оперативным составом отдела внутренних дел п. Цандрипш УВД по Гагрскому району. В отношении гражданина Еник по ч. 2 ст. 223 и ч. 1 ст. 217 УК РА возбуждено уголовное дело, последний помещен под домашний арест.

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Сотрудниками уголовного розыска контрольного пункта милиции «Мюссера» в ходе проведения оперативных мероприятий изъято наркотическое вещество в особо крупном размере. Задержан житель Очамчырского района Тания Ахра Юрьевич 1989 г.р.. Принадлежащее последнему наркотическое средство, как впоследствии установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД - «метамфетамин» массой более трех грамм, сотрудниками милиции изъято под ковриком пассажирского сидения автомобиля, на котором гражданин Тания следовал в качестве пассажира.

По данному факту в отношении Ахры Тания по ч. 3 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело. Решением суда последний заключен под стражу. Расследование проводит следственная группа отдела внутренних дел по Гудаутскому району.

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Следственной группой отдела внутренних дел по Гудаутскому району принято к производству уголовное дело в отношении жителя г. Ткуарчал Багателия Фарида Шамильевича 1990 г. р. по факту незаконного приобретения, перевозки, хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

Гражданин Багателия задержан сотрудниками уголовного розыска КПМ «Мюссера» в ходе проведения оперативных мероприятий, при личном досмотре последний выдал хранимый при себе заизолированный сверток с расфасованным в полиэтиленовый пакет наркотическим средством «метадон» внутри.

Уголовное дело в отношении гражданина Багателия возбуждено по ч. 2 ст. 223 УК РА. Последний отпущен под подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Воскресенье, 13 марта 2022 18:58

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