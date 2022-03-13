КРАСНОДАРСКИМИ ТАМОЖЕННИКАМИ ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ.

Сухум. 13 марта 2022. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного контроля был остановлен грузовой автомобиль DAF CF, прибывший из Республики Абхазия. Водитель, гражданин Абхазии 1977 г. р., отрицал наличие товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Автомобиль был направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). После таможенного осмотра грузовика и дальнейшего таможенного досмотра в кабине транспортного средства под спальным местом водителя таможенники обнаружили упакованные в целлофан металлические пластины, похожие на электронные платы, в количестве 27 штук весом более 45 кг. Устройства, предположительно, являются хеш-платами для майнинга криптовалют.

Документы на товар у водителя отсутствовали, пояснить предназначение устройств он не смог. Товар изъят, образцы направлены на экспертизу. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.16.2 КоАП РФ.